夏に”肝臓を疲れさせない”アルコールの楽しい飲み方→アルコール度数の低い”甘いサワー”ほど要注意な理由

近年、肝臓の健康に注目が集まっています。医学が進歩して、肝臓こそ健康長寿を実現するカギになる臓器だということがわかってきたのです。

たとえば、「脂肪肝」は、これまで「誰でもかかるたいしたことない病気」のように扱われてきましたが、じつは「動脈硬化や糖尿病などを招く重大な病気」であることが判明しています。脂肪肝を甘く見て放っていたら、老化や病気が加速して、先々の人生を大きく狂わせることにもなりかねません。

ただ、肝臓は、ポイントを押さえたケアを行えば復活する臓器です。肥満やアルコールなどの問題で長年健診の肝機能の数値が悪かった人も、やるべきことをやりさえすれば短期間で回復させることができます。

以下では、その栗原医師が「夏休みに肝臓を疲れさせないためのアルコールの飲み方」について解説します。

流しそうめん VS バーベキュー

夏はアルコールを飲む機会が多くなる季節。

会社帰りにビールジョッキを傾けるだけでなく、長期の休みを利用して、実家でゆっくり飲んだり、懐かしい友達とワイワイ飲んだり……。海や山へ繰り出して、仲間や家族とバーべキューを楽しむ人もいるかもしれません。

ただ、連日こうも飲み続けだと、気になってくるのが肝臓の健康コンディションです。みなさんは、こういうときに肝臓を疲れさせないためにどういう飲み方をすればいいかをご存じでしょうか。

さて、そこで問題です。みなさんは「流しそうめんパーティー」で飲む場合と、「お肉たっぷりのバーベキューパーティー」で飲む場合、どちらが肝臓にやさしいと思いますか？