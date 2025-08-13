「説明がわかりやすい」は要注意サイン。褒められているだけで終わる人が見落とす、人を動かす6つの視点

印南 敦史 : 作家、書評家
2025/08/13 10:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
わかりやすさよりも大切な話し方
相手に合ったことばや伝え方を選べると、相手が「その気になって動き出す」話し方ができるようになる（写真：zon／PIXTA）

上司に企画を説明するときとか、あるいは大勢の人に向けてプレゼンをするときなど――。他にもいろいろあるだろうが、どうあれビジネスパーソンとして生きていくうえで、「人前で話すこと」は避けられない。

わかりやすさよりも大切な話し方』（横山信弘著、東洋経済新報社）の著者も、その点を指摘している。

20年以上にわたり、のべ200社以上の経営者やマネジャーをサポートしてきたというコンサルタント。企業の現場で経営者やマネジャー、チームと接する機会も多いようだが、そんななか、話し方について実感していることがあるのだという。

わかりやすさよりも大切なこと

それは、「上手に話す」ことよりも「どうすれば相手が本気になって動き始めるか」のほうがはるかに重要だということ。どれだけ論理が正しく、わかりやすい提案であったとしても、「人を動かす力」が欠けていたのでは結果が伴わないということだ。

わかりやすさよりも大切な話し方: 自分視点から相手視点に切り替える話し方改革
『わかりやすさよりも大切な話し方: 自分視点から相手視点に切り替える話し方改革』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

大半のビジネスパーソンは、わかりやすくまとめ、論理的に整えることを重視しているはずだ。ビジネス書などでも、そうすべきだというような記述はしばしば目にする。だが本当に大切なのは、「自分視点」から「相手視点」へ切り替えることだというのである。

「この人は、どんなことばで心が動くのか？」「なにが不安で、なにに興味を持っているのか？」「いま、どのような状況で、なにを優先しているのか？」などの問いをしっかりと行えば、相手に合ったことばや伝え方を選びやすくなる。その結果、相手が「その気になって動き出す」話し方ができるようになるというわけだ。

スピーチやプレゼンはもちろん、上司と部下のやりとり、お客様との商談、家族や友人との日常会話にいたるまで、私たちは膨大な量の「言葉のやりとり」をしている。それぞれの場面で「相手を動かす力」が発揮されるようになれば、ビジネスや人間関係は大きく変わっていくはずだ。（「はじめに」より）
次ページ話し方には「相性」がある
関連記事
特集一覧
崖っぷちのDX
新着あり
ウナギの悲鳴
新着あり
中国EV ”バブル崩壊”の足音
新着あり
電鉄・駅前開発の難題
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事