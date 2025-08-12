まさに弱肉強食、飼っている魚もときには生き餌に！？海洋生物学者が明かす､水族館「食」の凄い真実《水族館が100倍楽める話》
✎ 1 ✎ 2
観客が来なくて体調不良になったマンボウがいる？ 餌代を自分で稼ぐクラゲがいる？ 飼育員は繁殖に全力投球している？ 舞台裏には、得体のしれない生物がたくさんいる？ 飼育員と漁師は仲良し？
水族館は、発見の宝庫だ。日本全国の水族館の「表」も「裏」も、「酸い」も「甘い」も知り尽くした海洋生物学者が、水族館の真の魅力を解説する。水族館が100倍楽しくなること請け合いだ（『カラー版-水族館のひみつ-海洋生物学者が教える水族館のきらめき』より一部抜粋してお届けします）。
千差万別の餌―グルメな生き物
人間同様、動物もみんな餌を食う。光を与えておけば生存する一部の動物を除けば、日々の給餌が不可欠であり、その生き物にあった餌を与えることが水族館の妙技である。
水族館の裏側には、相撲部屋も顔負けの巨大な冷凍庫（時に冷凍室）があり、大量の餌が保管されている。
魚やイルカ、ペンギンなどの餌に主に使われるものとしては、マグロなどの切り身、サバやアジやサンマの切り身（もしくは丸のまま）、キビナゴやイカナゴ、アサリなどの貝やエビのむき身、短冊切りのイカ……といった具合に、割と人間も食べられるようなものが多い。
