まさに弱肉強食、飼っている魚もときには生き餌に！？海洋生物学者が明かす､水族館「食」の凄い真実《水族館が100倍楽める話》

観客が来なくて体調不良になったマンボウがいる？ 餌代を自分で稼ぐクラゲがいる？ 飼育員は繁殖に全力投球している？ 舞台裏には、得体のしれない生物がたくさんいる？ 飼育員と漁師は仲良し？

千差万別の餌―グルメな生き物

人間同様、動物もみんな餌を食う。光を与えておけば生存する一部の動物を除けば、日々の給餌が不可欠であり、その生き物にあった餌を与えることが水族館の妙技である。

水族館の裏側には、相撲部屋も顔負けの巨大な冷凍庫（時に冷凍室）があり、大量の餌が保管されている。

魚やイルカ、ペンギンなどの餌に主に使われるものとしては、マグロなどの切り身、サバやアジやサンマの切り身（もしくは丸のまま）、キビナゴやイカナゴ、アサリなどの貝やエビのむき身、短冊切りのイカ……といった具合に、割と人間も食べられるようなものが多い。