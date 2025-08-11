イルカ、クマノミ、クラゲ…水族館の海洋生物｢へぇー｣と思う"意外な共通項"――海洋生物学者が解説する｢水族館が100倍楽しめる｣話

観客が来なくて体調不良になったマンボウがいる？ 餌代を自分で稼ぐクラゲがいる？ 飼育員は繁殖に全力投球している？ 舞台裏には、得体のしれない生物がたくさんいる？ 飼育員と漁師は仲良し？

水族館の経営事情―いきなり裏側のハナシ

水族館は“客商売”だ。一部の公営の水族館や、無料開放している水族館ならいざ知らず、普通は入場料を取る。

水族館の入場料を全国くまなく調べたわけではないものの、150館以上巡った肌感覚で、大体はわかる。

1000円を切るのは3割ぐらいで、大体は1000～1500円ぐらい取られ、2000円を超える水族館もザラにある。これ、「博物館」として見るとバカ高くない？ いわゆる科学博物館なんて、500円とかが相場なのにね。

何でこんなに高いのか？ と問われれば、その理由は、やはり生き物を生かして維持することにほかならない。