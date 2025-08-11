イルカ、クマノミ、クラゲ…水族館の海洋生物｢へぇー｣と思う"意外な共通項"――海洋生物学者が解説する｢水族館が100倍楽しめる｣話
観客が来なくて体調不良になったマンボウがいる？ 餌代を自分で稼ぐクラゲがいる？ 飼育員は繁殖に全力投球している？ 舞台裏には、得体のしれない生物がたくさんいる？ 飼育員と漁師は仲良し？
水族館は、発見の宝庫だ。日本全国の水族館の「表」も「裏」も、「酸い」も「甘い」も知り尽くした海洋生物学者が、水族館の真の魅力を解説する。水族館が100倍楽しくなること請け合いだ（『カラー版-水族館のひみつ-海洋生物学者が教える水族館のきらめき』より一部抜粋してお届けします）。
水族館の経営事情―いきなり裏側のハナシ
水族館は“客商売”だ。一部の公営の水族館や、無料開放している水族館ならいざ知らず、普通は入場料を取る。
水族館の入場料を全国くまなく調べたわけではないものの、150館以上巡った肌感覚で、大体はわかる。
1000円を切るのは3割ぐらいで、大体は1000～1500円ぐらい取られ、2000円を超える水族館もザラにある。これ、「博物館」として見るとバカ高くない？ いわゆる科学博物館なんて、500円とかが相場なのにね。
何でこんなに高いのか？ と問われれば、その理由は、やはり生き物を生かして維持することにほかならない。
