イルカ、クマノミ、クラゲ…水族館の海洋生物｢へぇー｣と思う"意外な共通項"――海洋生物学者が解説する｢水族館が100倍楽しめる｣話

泉 貴人 : 海洋生物学者
2025/08/11 12:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
カラー版-水族館のひみつ-海洋生物学者が教える水族館のきらめき
水族館で展示される生物は、兎にも角にも、まずお客様のニーズに合わせなければならないのだ（写真：花火／PIXTA）
観客が来なくて体調不良になったマンボウがいる？ 餌代を自分で稼ぐクラゲがいる？ 飼育員は繁殖に全力投球している？ 舞台裏には、得体のしれない生物がたくさんいる？ 飼育員と漁師は仲良し？ 
水族館は、発見の宝庫だ。日本全国の水族館の「表」も「裏」も、「酸い」も「甘い」も知り尽くした海洋生物学者が、水族館の真の魅力を解説する。水族館が100倍楽しくなること請け合いだ（『カラー版-水族館のひみつ-海洋生物学者が教える水族館のきらめき』より一部抜粋してお届けします）。

水族館の経営事情―いきなり裏側のハナシ

水族館は“客商売”だ。一部の公営の水族館や、無料開放している水族館ならいざ知らず、普通は入場料を取る。

水族館の入場料を全国くまなく調べたわけではないものの、150館以上巡った肌感覚で、大体はわかる。

1000円を切るのは3割ぐらいで、大体は1000～1500円ぐらい取られ、2000円を超える水族館もザラにある。これ、「博物館」として見るとバカ高くない？ いわゆる科学博物館なんて、500円とかが相場なのにね。

何でこんなに高いのか？ と問われれば、その理由は、やはり生き物を生かして維持することにほかならない。

次ページはこちら
関連記事
特集一覧
崖っぷちのDX
日立の送配電事業“巨額投資”のなぜ
なり手がいない！シェフ・料理人
ソニーのアニメ覇道
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事