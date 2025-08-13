「ディズニーのカチューシャ買って即フリマ売り」Z世代≪ごめんね消費≫の深層心理

体や環境に悪いのに「あえて」買う意味

「背徳グルメ」は、ハイカロリーや健康に悪い飲食に後ろめたさを感じつつも、その背徳感に惹かれて飲み食いするメニューを指します。

一方、「ごめんね消費」は2024年、ある調査機関（「デカボLab」）が提唱した言葉で、環境に悪いと知りつつも、安さやデザインの良さなどから「ごめんね」と罪悪感を抱きながら買ってしまう、という意味です。

後者を物語る具体例としては、例えばZ世代（18〜27歳）を対象に、環境と「ウルトラファストファッション」（「SHEIN（シーイン）」など。ネットで気軽に購入できる超低価格の衣類）について行った調査があります。

この調査では、同ファッションについてZ世代の半数以上（52.3％）が「環境への悪影響を意識しつつも、購入してしまう（＝ごめんね消費）」と回答。彼らの行動矛盾が明らかになりました（2024年 デカボLab「Z世代の環境意識調査」）。

2024年にインタビューした、生命保険会社に勤めるモネさん（27）も、そんな矛盾を感じさせる一人です。「せっかくディズニーランド（TDL）に行くときぐらいは、環境とか健康とか、『いい子』じゃなくていいのかなって」と話します。