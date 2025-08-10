2つの「大蛇伝説」の一致が示す真実 竜巻に巻きこまれ、車は水没…宗像教授の安否は？ 漫画｢宗像教授異考録｣（第5集 第1話④)

現在、最新作『宗像教授世界篇』を執筆中の星野之宣氏が描く伝奇ロマン＆ミステリーの金字塔！！

世界各地で語り継がれてきた伝説や神話、古来受け継がれてきた風習等には何らかの歴史的事実が秘められている。

東亜文化大学・宗像伝奇（むなかたただくす）が、 閉ざされし歴史の扉を開く。

考古学上の謎や因習の謎を解き明かしたその先には、誰も見たことのない、新たな世界が―――――！！！

『宗像教授異考録』（小学館）よりお届けします。

