「わが子まで取り上げられるなんて…！」　37年間、子どもに会えなかった夫人の苦しみ　漫画｢宗像教授異考録｣（第5集 第1話③)

星野 之宣 : 漫画家
2025/08/09 7:00
『宗像教授異考録』
『宗像教授異考録』 ©星野之宣／小学館

現在、最新作『宗像教授世界篇』を執筆中の星野之宣氏が描く伝奇ロマン＆ミステリーの金字塔！！

宗像教授世界篇（6） (ビッグコミックススペシャル)
『宗像教授世界篇（6）』（小学館）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

世界各地で語り継がれてきた伝説や神話、古来受け継がれてきた風習等には何らかの歴史的事実が秘められている。

東亜文化大学・宗像伝奇（むなかたただくす）が、閉ざされし歴史の扉を開く。

考古学上の謎や因習の謎を解き明かしたその先には、誰も見たことのない、新たな世界が―――――！！！

『宗像教授異考録』（小学館）よりお届けします。

星野 之宣 漫画家

ほしの ゆきのぶ / Yukinobu Hoshino

1954年生まれ。北海道出身。
1975年『鋼鉄のクイーン』でデビュー。
代表作に『2001夜物語』『ヤマタイカ』『宗像教授伝奇考』『海帝』など。

1975年『はるかなる朝』で第9回手塚賞入選。
『ヤマタイカ』で第23回星雲賞コミック部門、
『星を継ぐもの』で第44回星雲賞コミック部門、
『宗像教授異考録』で第12回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。

現在、ビッグコミック本誌にて『宗像教授世界篇』を連載中。

