「小学生なのに､肥満､糖尿病､脂質異常…」親が知らない「子どもの生活習慣病リスク」超ヤバすぎる現実

砂糖と油が大量に使われ、添加物が入った市販のお菓子に不安を感じる人、日々の子どものおやつに悩む人のために、「無添加×安心×美味しい」「軽食・おかずにもなる」をコンセプトに、112のバラエティに富む「健康おやつ」を、両氏が開発した。

今年度「第12回 料理レシピ本大賞」の料理部門で『食品の裏側』が、おやつ部門で『安部おやつ』がそれぞれ「最終候補作品」に選ばれ、大きな話題を呼んでいる。

本稿では、人生をかけて「食の安全性」を追求し続ける安部氏が「子どもたちの生活習慣病リスク」について語る。

子どもたちにしのびよる「生活習慣病」

香川県では小児生活習慣病の予防を目的に「小児生活習慣病予防健診」が行われています。

令和5年度の健診結果によると、小学4年生のうち、

・ 脂質異常がある児童：11.0%

・ 糖尿病リスクのある児童：11.7%

・ 肥満（20％以上）の児童：13.8%

・ 肝機能異常のある児童：7.7％

・ 脂肪肝リスクのある児童：3.4％

という衝撃的な数字が報告されました。

「生活習慣病予備軍」になっている子どもがこれほどいるのです。

小学生ばかりではありません。

ちょっと古いデータになってしまいますが、2009年に厚生労働 省研究班が発表した高校生に関する調査では、「内臓脂肪」「高血圧」「高中性脂肪」「低HDLコレステロール」「空腹時高血糖」の5つで、 男子の44％が1つ以上で基準値を超え、3つ以上超えた人も5％ いました。