「小学生なのに､肥満､糖尿病､脂質異常…」親が知らない「子どもの生活習慣病リスク」超ヤバすぎる現実

70万部の大ベストセラー『食品の裏側：みんな大好きな食品添加物』の著者、安部司氏が、このたび料理家のタカコナカムラ氏とともに『日本人なら必ず食べたい安部おやつ』を上梓した。
砂糖と油が大量に使われ、添加物が入った市販のお菓子に不安を感じる人、日々の子どものおやつに悩む人のために、「無添加×安心×美味しい」「軽食・おかずにもなる」をコンセプトに、112のバラエティに富む「健康おやつ」を、両氏が開発した。
今年度「第12回 料理レシピ本大賞」の料理部門で『食品の裏側』が、おやつ部門で『安部おやつ』がそれぞれ「最終候補作品」に選ばれ、大きな話題を呼んでいる。
本稿では、人生をかけて「食の安全性」を追求し続ける安部氏が「子どもたちの生活習慣病リスク」について語る。
子どもたちにしのびよる「生活習慣病」
香川県では小児生活習慣病の予防を目的に「小児生活習慣病予防健診」が行われています。
令和5年度の健診結果によると、小学4年生のうち、
・脂質異常がある児童：11.0%
・糖尿病リスクのある児童：11.7%
・肥満（20％以上）の児童：13.8%
・肝機能異常のある児童：7.7％
・脂肪肝リスクのある児童：3.4％
という衝撃的な数字が報告されました。
「生活習慣病予備軍」になっている子どもがこれほどいるのです。
小学生ばかりではありません。
また女子では1つ以上が42％、3つ以上も3％
