｢小麦粉＝悪｣｢グルテンフリーがいい｣と安易に考える人が知らない超残念な真実

砂糖と油が大量に使われ、添加物が入った市販のお菓子に不安を感じる人、日々の子どものおやつに悩む人のために、「無添加×安心×美味しい」「軽食・おかずにもなる」をコンセプトに、112のバラエティに富む「健康おやつ」を、両氏が開発した。

今年度「第12回料理レシピ本大賞」の料理部門に『食品の裏側』が、お菓子部門に『安部おやつ』がそれぞれ「最終候補作品」に選ばれ、大きな話題を呼んでいる。

本稿では、人生をかけて「食の安全性」を追求し続ける安部氏が「米粉と小麦粉の特徴と使い方」について語る。

知っていますか？ 米粉と小麦粉の違い

米粉を使ったパン、お菓子など、いまやすっかり日本人の食に定着したともいえる米粉。

その人気は7～8年前に起こった“米粉ブーム”に端を発しています。

グルテンフリー志向やアレルギー対策食品として注目を集め、流通量が急増。

かつては健康食品店やデパート、あるいはお取り寄せでしか手に入らなかったものが、街中のスーパーでも手軽に買えるようになりました。

ブームが落ち着いた後も根強い人気が続いています。

多くの人が米粉を「小麦粉の代用品」としてとらえていると思います。しかしそれでは米粉を上手に使いこなすことはできません。

米粉にも小麦粉にもそれぞれの特性があります。それを知ってそれぞれの良さを生かした使い方をすることが肝要です。