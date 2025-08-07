故･山崎元氏が最も信頼した個人投資家・水瀬ケンイチ氏が伝授…｢人生100年時代｣に身につけたい､失敗しない《資産の取り崩し方》

人生100年時代を迎えたいま、資産の取り崩しの際に退職後50年以上の期間を視野に入れることは「決して大げさではない」。経済評論家の故・山崎元氏が最も信頼した個人投資家・水瀬ケンイチ氏は、そう指摘します。

人生100年時代の資産の「取り崩し方」

リンダ・グラットン氏とアンドリュー・スコット氏による『ライフ・シフト』によれば、現在の40歳の人の半数以上が100歳まで生きる可能性があるという。これは資産形成においても重要な意味を持つ。

80歳や90歳までではなく、100歳を超えて生きることを想定した資産計画が必要になる。

私のポートフォリオの期待リターンは年率プラス4.4％、リスク（標準偏差）は13.6％。運用期間20年で、実際のリターンを計算したら年率プラス6.0％だった。

この水準のリターンを維持できれば、インフレ率を差し引いても実質的な資産価値の増加が期待できる。

しかし、人生100年時代においては、資産の「取り崩し方」も重要になってくる。古典的な資産取り崩しの指針として有名な「4％ルール」には2つの方法がある。