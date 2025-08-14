故･山崎元氏が最も信頼した個人投資家が語る､投資が｢大人の嗜み｣から｢必修科目｣になった時代でも変わることのない《投資の基本的な原則》

30年にわたって続いたデフレの時代が終わりを迎えたいま、「投資は『資金に余裕がある人がやるもの』から、皆がやるべきもの、つまり『必修科目』へと様変わりした」。経済評論家の故・山崎元氏が最も信頼した個人投資家・水瀬ケンイチ氏は、そう指摘します。

「投資家は変わり者」だった時代

私が投資をはじめたばかりの2000年ごろ、まわりに株や債券に投資をしている人などごくごく少数であった。

会社の同僚と飲み会の席で投資の話をしても、「えー、水瀬さんって株とかやってるんですか？ ギャンブラーじゃないですか」という反応がほとんどだった。むしろ、投資をしていても隠している人のほうが多かったように思う。

当時、私が熟読してきた投資本でも、投資は興味がある大人だけが自己責任で行うべきもの、いわば「大人の嗜み」であり、皆がやらなければならないものではないという案内がされていた。