気になることがいつも脳裏から離れない…そんな《ストレスの元》になる｢心の猿｣を飼いならすコツ

現代社会では、ストレスの元をゼロにするのは不可能――。そう語る脳神経外科医の菅原道仁氏が、ストレスへの対応として重視するのが「ストレスを感じないマインドを持つように意識を変えてみる」ことです。

ストレスの元になる「ストレッサー」を理解する

肉体的疲労を感じていなくても、気持ちが上向かず、なんとなく疲労感があってやる気が出ないときは誰にでもあると思います。

人間関係に悩んでいたり、将来に対する漠然とした不安を抱いていたり、生活環境に嫌気がさしていたり、などといった原因が背景にあり、ストレスを感じて心が疲れている状態です。

私たちがふだん使用しているストレスという言葉は、もともと機械工学の用語で、「物体がゆがんだ状態」を意味します。そして、このゆがんだ状態をつくりだす要因を「ストレッサー」と呼びます。