「50歳で会社をリストラされ…」年収300万になるも、豊かに暮らす56歳。《2億り人》になった現在の"意外なお金の使い方"

50歳で長年勤めた会社からリストラされるも、コツコツ貯めた7000万円のおかげでFIRE生活を選べたという東山一悟さん（56歳）。『投資で2億稼いだ社畜のぼくが15歳の娘に伝えたい29の真実』という書籍も出版している。
現在は、9時から17時勤務のホワイト企業にて年収300万円で働きながらサイドFIRE生活を満喫しており、資産はさらに増えて、2億2000万円にもなる。
前回の記事では東山さんがFX（外国為替証拠金取引）での大損やリーマンショック時の株価暴落で資産を大きく減らしながらも、倹約と投資で再び資産を増やしてきた過程を紹介した。
今回も節約系YouTuberのくらま（「倹者の流儀」）が、東山さんの具体的な投資遍歴について聞いていく。
2億り人がおすすめする「投資法」
東山さんはFXで大損し、リーマンショックでの株価暴落から2000万円あった資産を500万円まで減らした過去を持つ。しかし、再び資産を増やし、“2億り人”になれた秘訣は「インデックス投資」にあるという。
投資信託やETF（上場投資信託）に代表されるインデックス投資なら、平均年収の人が節約貯金をしながらコツコツ積み立てていけば、30～40年後には1億円になってもおかしくない、と東山さんは言う。焦って短期で資産を増やそうとせず、長い目で見ることが大切なのだ。
「過去の20～30年のチャートを見ても、年平均リターンが10%近くになっていたりします。そうすると7年で倍増するんですね。だから倹約貯金を仕組み化して、種銭をつぎ込んでいけば、30～40年後、そのときの市場環境によっては、1億円の資産形成は十分達成できるかと思います」
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら