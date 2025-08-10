「50歳で会社をリストラされ…」年収300万になるも、豊かに暮らす56歳。《2億り人》になった現在の"意外なお金の使い方"

現在は、9時から17時勤務のホワイト企業にて年収300万円で働きながらサイドFIRE生活を満喫しており、資産はさらに増えて、2億2000万円にもなる。

前回の記事では東山さんがFX（外国為替証拠金取引）での大損やリーマンショック時の株価暴落で資産を大きく減らしながらも、倹約と投資で再び資産を増やしてきた過程を紹介した。

2億り人がおすすめする「投資法」

東山さんはFXで大損し、リーマンショックでの株価暴落から2000万円あった資産を500万円まで減らした過去を持つ。しかし、再び資産を増やし、“2億り人”になれた秘訣は「インデックス投資」にあるという。

投資信託やETF（上場投資信託）に代表されるインデックス投資なら、平均年収の人が節約貯金をしながらコツコツ積み立てていけば、30～40年後には1億円になってもおかしくない、と東山さんは言う。焦って短期で資産を増やそうとせず、長い目で見ることが大切なのだ。

「過去の20～30年のチャートを見ても、年平均リターンが10%近くになっていたりします。そうすると7年で倍増するんですね。だから倹約貯金を仕組み化して、種銭をつぎ込んでいけば、30～40年後、そのときの市場環境によっては、1億円の資産形成は十分達成できるかと思います」