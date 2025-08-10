「50歳で会社をリストラされ…」年収300万になるも、豊かに暮らす56歳。《2億り人》になった現在の"意外なお金の使い方"

✎ 1〜 ✎ 33 ✎ 34 ✎ 35 ✎ 36
くらま : 倹者の流儀／節約系ユーチューバー
2025/08/10 6:01
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
倹者の流儀
56歳で「2億り人」になった東山一悟さん（写真左）に、くらまがインタビュー（編集部撮影）
50歳で長年勤めた会社からリストラされるも、コツコツ貯めた7000万円のおかげでFIRE生活を選べたという東山一悟さん（56歳）。『投資で2億稼いだ社畜のぼくが15歳の娘に伝えたい29の真実』という書籍も出版している。
現在は、9時から17時勤務のホワイト企業にて年収300万円で働きながらサイドFIRE生活を満喫しており、資産はさらに増えて、2億2000万円にもなる。
前回の記事では東山さんがFX（外国為替証拠金取引）での大損やリーマンショック時の株価暴落で資産を大きく減らしながらも、倹約と投資で再び資産を増やしてきた過程を紹介した。
今回も節約系YouTuberのくらま（「倹者の流儀」）が、東山さんの具体的な投資遍歴について聞いていく。
（前回記事：「50歳でリストラ→年収300万円」「FXで700万円の大損」も、《2億り人》になった56歳が「今後しない」と誓った投資法

2億り人がおすすめする「投資法」

東山さんはFXで大損し、リーマンショックでの株価暴落から2000万円あった資産を500万円まで減らした過去を持つ。しかし、再び資産を増やし、“2億り人”になれた秘訣は「インデックス投資」にあるという。

投資信託やETF（上場投資信託）に代表されるインデックス投資なら、平均年収の人が節約貯金をしながらコツコツ積み立てていけば、30～40年後には1億円になってもおかしくない、と東山さんは言う。焦って短期で資産を増やそうとせず、長い目で見ることが大切なのだ。

「過去の20～30年のチャートを見ても、年平均リターンが10%近くになっていたりします。そうすると7年で倍増するんですね。だから倹約貯金を仕組み化して、種銭をつぎ込んでいけば、30～40年後、そのときの市場環境によっては、1億円の資産形成は十分達成できるかと思います」

次ページインデックス投資でおすすめする指数
関連記事
特集一覧
崖っぷちのDX
新着あり
日立の送配電事業“巨額投資”のなぜ
なり手がいない！シェフ・料理人
ソニーのアニメ覇道
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事