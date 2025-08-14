家族との時間は｢スキマ時間｣にしてはいけない…仕事と無関係そうな予定こそ実は重要という"逆説"

忙しいビジネスマンがつい疎かにしがちなのが「家族との時間」や「じゅうぶんな睡眠時間」といった、仕事に直接関係のない時間。ですが、放送作家の野呂エイシロウ氏によれば、こうした時間をきちんと管理することこそが、仕事をうまく回すためには重要だそうです。

家族との時間は「スキマ時間」にしない

なぜ、あなたは懸命に働くのでしょうか？ その理由の1つに家族もあるはずです。それをいつの間にか忘れていませんか？

そう、スキマ時間に家族と過ごすのではありません。家族との時間も仕事同様、立派なスケジュールです。朝ごはんを一緒に食べる、夕飯の買い物に一緒に行く、散歩をするなど、どんどんスケジュールに入れましょう。

そして次に大切なのは、家族に「打診する」ことです。僕はスケジュールを立てるときにはいつも「寿命があと半月だったら」と考えるようにしているのですが、「もし、あなたの命があと半月だったら」だけでなく、「大切な家族の命があと半月だったら」と考えてみましょう。