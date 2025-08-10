｢便秘に悩む人｣何はさておき"ぐっすり眠る"べき…《不眠》が回りまわって《便秘》につながる不思議

川本 徹 : 犀星の杜クリニック六本木院長
2025/08/10 7:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
便秘の解消には「ぐっすり眠る」ことが大切だという（写真：Luce／PIXTA）
年を取ると大腸のぜん動運動が低下するため、便秘に悩まされる人が増えてきますが、犀星の杜クリニック六本木院長の川本徹氏によれば、「消化器の不調でいらっしゃる患者さんは、たいてい睡眠不足」だそうです。
本稿では、一見、無関係そうに思える「睡眠」と「排便」がどのように関係しているのかを、川本氏の著書『コンパクト版 結局、腸が9割 名医が教える「腸」最強の健康法』から一部を抜粋・編集する形で解説します。

生活習慣で大事なのは「夜寝る前」と「朝起きてすぐ」

最近では、腸活において、自律神経を整えることがいかに大切かを理解している方も多いかと思いますが、本稿では、いますぐ実践できる具体的な方法をいくつかご紹介していきます。

【朝日を浴びて深呼吸＆軽いエクササイズ】

朝日をしっかり浴びると、脳内でセロトニンの分泌がスタートします。これによって、体がスッキリと目覚め、朝の大ぜん動につながるスイッチが入るのです。

また、深呼吸をして、吐く時間を長めにすると、副交感神経が優位になるので、ぜん動運動を促しやすくなります。これに軽く体を動かすエクササイズを組み合わせれば完璧です。

できる人は近所を短時間ウォーキングしましょう。ウォーキングは有酸素運動なので、スタート時は交感神経が優位になりますが、しばらく続けていると副交感神経が優位になってきます。

難しい場合はカーテンを開け、窓際で日光を浴びながらその場で5分間の足踏みを。通勤する方で朝にウォーキングの時間をとるのが難しい場合には、ひと駅分歩いてみることをオススメします。

次ページ「排便」にも効果あり
関連記事
特集一覧
崖っぷちのDX
新着あり
日立の送配電事業“巨額投資”のなぜ
なり手がいない！シェフ・料理人
ソニーのアニメ覇道
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事