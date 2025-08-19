学校教育で始まる"人生100年時代を生き抜く"ための「学び方」革命。義務教育の「常識」が世界標準で覆る理由

VUCA、「人生100年時代」、AIの登場……。

技術と社会が大きく変わる今、教育界には、明治維新以来150年ぶりに大転換の波が訪れています。「誰もが学び続ける時代に求められること」を知ることが、子育てにとっても、キャリア形成にとっても大切です。

そこで、日本最大級の教育イベント創設者・大学特任准教授・学校法人理事など、さまざまな立場や役割で教育に関わる宮田純也氏が「教育の新常識」を解説します（全3回、今回は第3回）。

オランダの学校の興味深い試み

オランダでは自分たちで学校を創ることができます。オランダの憲法23条のなかで、「教育の3つの自由」が保障されているからです。

① 設立の自由 200人の子どもを集められれば、自分たちで学校が創れる

② 理念の自由 宗教色を出しても、ほかのことで特徴を出してもよい

③ 教育方法の自由 教育内容や教材の裁量権が自由

オランダは学校全体の75％以上が私立学校といわれていますが、公費での補助は公立学校と平等におこなわれています。