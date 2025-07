Adoはなぜ海外を目指し、海外で聴かれているのか《国内アーティストのグローバル戦略のいま》

サブスク型音楽サービスとして有名なSpotifyの今年上半期のランキングが発表され、Adoが「海外で最も再生された国内アーティスト」で初の1位に輝いた。

“覆面アーティスト”として知られるAdoだが、現在、昨年に続いて2度目のワールドツアー中だ。なぜAdoは海外を目指し、そして海外でも聴かれているのか? その背景から探ってみたい。

海外に目を向け始めた日本の音楽業界

「海外で最も再生された国内アーティスト」部門は、昨年まで4年連続でYOASOBIが1位だった。昨年2位だったAdoは、その牙城を崩したかたちである。海外での再生比率は約8割にも達しているという(『スポニチアネックス』、2025年7月9日付記事)。

これまで日本の流行歌は、昭和時代の歌謡曲から少し前のJ-POPまで、ほとんどが国内市場に向けたものだった。ところが特にここ数年、日本のアーティスト、ひいては音楽業界が海外に目を向けるようになっている。

日本のアーティストが海外公演を積極的に行うようになったのはそのひとつ。YOASOBI、藤井風といったところが代表格だろう。しかも、1度きりの公演などではなく、欧米やアジア、中南米など、世界各地を回る長期かつ大規模なものになりつつある。

音楽業界も、そうした流れをバックアップする体制を整え始めた。

今年から始まった音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN(MAJ)」。授賞式がNHKで生中継されたので見たという方もいるだろう。日本版グラミー賞を目指し、60以上の部門が設けられた。特徴的だったのは、海外で人気になったアーティストや楽曲を表彰する部門が多くあったことである。

「Bling-Bang-Bang-Born」で最優秀楽曲賞を受賞したCreepy Nutsは、同曲でほかにも「Top Japanese Song in North America」「Top Japanese Song in Europe」など海外関連の部門で多数受賞。またYOASOBIの「アイドル」が「Top Global Hit from Japan」を受賞した。