副業も可能？物件オーナーで安定収入のウソ・ホント。今さら聞けない「不動産投資の仕組み」

税負担や社会保障費の増加、トランプ米大統領の関税政策の影響による世界的な経済不安など、先行きの不透明感が一段と強まっているなか、注目を集めているのが「不動産投資」です。

不動産投資の利益の出し方

まず抑えておきたい不動産投資の基礎知識として、利益の出し方があります。

不動産投資の利益の出し方には、2つの方法があります。1つは購入金額より高値で売却することで利益を得る方法、もう1つは不動産を他者に貸すことで利益を得る方法です。

前者で得る利益をキャピタルゲイン、後者をインカムゲインと呼びます。

特に土地や建物の価格が上昇していたバブル時代は、キャピタルゲインを狙った不動産投資が主流でした。しかし、バブル経済崩壊と同時に不動産価格の下落（キャピタルロス）によって、巨額の負債を抱える人が続出したのです。