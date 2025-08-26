「"特殊な職業"アイドルを通算14年」「一度は卒業、決めたけど…」それでも辞めない理由　“ぁぃぁぃさん”復帰の裏側

かつて、卒業したアイドルグループ・私立恵比寿中学（以下、エビ中）では廣田あいかとして約8年。その後、フリーランス期間を経て、一度は離れたアイドルのステージへ約6年半ぶりに復帰したぁぃぁぃさん（26）。
いわばアイドル“2周目”で、「ライブアイドル」の誇りを胸に、Maison de Queenのリーダーとしてパフォーマンスに励む。
愛称「ぁぃぁぃ」としてひたむきに、ステージへ立ち、汗を流していた少女もいまや大人に。ぁぃぁぃさんの過去となる、アイドル前史をひもとく。
11歳で受けたオーディションが転機に
およそ14年ほど前に選んだアイドルという仕事は「特殊な職業」だとつぶやく、ぁぃぁぃさん。芸能界でのキャリアをたどると、その年月は長い。
0歳から子役として活動し、芸能界でのキャリアは年齢と同じく26年だ。そのうち、通算14年を占めるのがアイドルとしての歩み。きっかけは、私立恵比寿中学（以下、エビ中）への加入だった。
0歳から続ける芸能活動は「習い事」のような感覚だった。
小学校への入学後に一時休止するも「学校と仕事を両立していると、どっちかでうまくいかなくても息抜きになる」と悟って、活動を再開。小3で再びオーディションを受けるようになり、子役として表舞台に戻った。
そして、11歳で天職と巡り合う。
小6で新たに受けた、エビ中が所属する芸能事務所「スターダストプロモーション」（以下、スターダスト）のオーディションが、ぁぃぁぃさんの人生を変えた。
