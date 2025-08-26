「"特殊な職業"アイドルを通算14年」「一度は卒業、決めたけど…」それでも辞めない理由　“ぁぃぁぃさん”復帰の裏側

✎ 1〜 ✎ 64 ✎ 65 ✎ 66 ✎ 67
カネコ シュウヘイ : 編集者・ライター
2025/08/26 7:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
ぁぃぁぃさん
さかのぼること0歳から、芸能界でのキャリアは26年にものぼるぁぃぁぃさん（撮影：今井康一）
この記事の画像を見る(8枚)
かつて、卒業したアイドルグループ・私立恵比寿中学（以下、エビ中）では廣田あいかとして約8年。その後、フリーランス期間を経て、一度は離れたアイドルのステージへ約6年半ぶりに復帰したぁぃぁぃさん（26）。
いわばアイドル“2周目”で、「ライブアイドル」の誇りを胸に、Maison de Queenのリーダーとしてパフォーマンスに励む。
愛称「ぁぃぁぃ」としてひたむきに、ステージへ立ち、汗を流していた少女もいまや大人に。ぁぃぁぃさんの過去となる、アイドル前史をひもとく。
【この記事の続き】
「アイドルは"人生をかけた長編小説"」「昔は"青春を売る仕事"と思っていたけど…」アイドル“2周目”の人生を選んだ"ぁぃぁぃさん"の大胆告白

11歳で受けたオーディションが転機に

およそ14年ほど前に選んだアイドルという仕事は「特殊な職業」だとつぶやく、ぁぃぁぃさん。芸能界でのキャリアをたどると、その年月は長い。

0歳から子役として活動し、芸能界でのキャリアは年齢と同じく26年だ。そのうち、通算14年を占めるのがアイドルとしての歩み。きっかけは、私立恵比寿中学（以下、エビ中）への加入だった。

0歳から続ける芸能活動は「習い事」のような感覚だった。

小学校への入学後に一時休止するも「学校と仕事を両立していると、どっちかでうまくいかなくても息抜きになる」と悟って、活動を再開。小3で再びオーディションを受けるようになり、子役として表舞台に戻った。

そして、11歳で天職と巡り合う。

小6で新たに受けた、エビ中が所属する芸能事務所「スターダストプロモーション」（以下、スターダスト）のオーディションが、ぁぃぁぃさんの人生を変えた。

【写真を見る】「"特殊な職業"アイドルを通算14年」「昔は"青春を売る仕事"と思っていたけど…」アイドル“2周目”の人生を選んだ話題の"ぁぃぁぃさん"、その素顔
次ページインソールを仕込んでオーディションに
関連記事
特集一覧
伝説のマンション王国･大京
新着あり
“節税”のワナ 舞の海を突き落としたもの
新着あり
ミネベアミツミvs.ヤゲオ　芝浦電子TOBの攻防
崖っぷちのDX
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事