【不登校】｢再スタート｣で海外へ移住､現地のリアルな実情｢学校に通い続けるプレッシャー｣が日本とは全然違う？

みずもと氏は2022年に家族でマレーシアに移住。2人の子どもはインターナショナルスクール（インター校）に通い始めて4年目を迎えた。

数多くの日本人教育移住者と交流する中で、「日本では不登校だったがマレーシアに来て学校に行けるようになった」という声を耳にする機会があり、日本とは異なる教育環境・社会文化が子どもに変化をもたらすケースがあることを実感している。

最近では「再スタートの場」として、マレーシア教育移住を目指す家庭もあると聞く。

今回の記事では、なぜマレーシアが「再スタートの場」として注目を集めているのか、教育制度の実態やそこに暮らす人々の体験談をもとに検証する。

「再スタート」のつもりでマレーシアに

2024年度の文科省調査によると、小・中学校の「不登校」児童生徒数は35万3970人と12年連続増加し、過去最多を更新。

小中高をあわせた不登校児童生徒数は42万1752人に上ります。

筆者の周りでも、お子さんの不登校に悩む日本の親御さんは少なくありません。

昨今、マレーシアに教育移住された親御さんの中にも「日本で学校に行けず、再スタートのつもりでマレーシアに来た」と胸の内を教えてくださる方もいらっしゃいます。