美容整形で｢綾○レイ｣になりたい患者が来た結果　漫画｢女の人生に整形って必要ですか？ ～美容整形の裏側がカオスだった話～｣（第1巻 第2話）

『女の人生に整形って必要ですか？ ～美容整形の裏側がカオスだった話～』ⓒパチ美 金子べら／新潮社
赤城さとみは美容整形クリニックの看護助手として働き始めることに。
『女の人生に整形って必要ですか？ ～美容整形の裏側がカオスだった話～ 1巻』（新潮社）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします
顔面ギプスの先輩、アニメキャラの顔になりたいお客さん、処女膜再生手術って誰がやるの……！？
美容整形って情報はたくさんあるけど実際どうなの!? がわかる、お仕事コメディ。 美容整形の裏側、全部教えます！
漫画『女の人生に整形って必要ですか？ ～美容整形の裏側がカオスだった話～』（新潮社）より抜粋してご紹介します。
※この作品は実際の取材・体験を基にした限りなくノンフィクションに近い物語です。美容整形を推奨するものではありません。
ぱちみ / Pachimi
NAPBIZ公式トップブロガー。美容外科クリニックに看護助手として10年上勤務。ブログ「パチ美のマンガな日常」を運営している。インスタも更新中。https://pachimi26.nbblog.jp
かねこ べら / Bera Kaneko
漫画家。著者Xアカウント→https://x.com/bera_kaneko
