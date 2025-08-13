｢美容整形外科｣で働いたら"価値観"が変わった件　漫画｢女の人生に整形って必要ですか？ ～美容整形の裏側がカオスだった話～｣（第1巻 第1話）

パチ美 : NAPBIZ公式トップブロガー金子 べら : 漫画家
2025/08/13 7:00
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
『女の人生に整形って必要ですか？ ～美容整形の裏側がカオスだった話～』
『女の人生に整形って必要ですか？ ～美容整形の裏側がカオスだった話～』ⓒパチ美 金子べら／新潮社

赤城さとみは美容整形クリニックの看護助手として働き始めることに。

『女の人生に整形って必要ですか？～美容整形の裏側がカオスだった話～ 1巻』
『女の人生に整形って必要ですか？ ～美容整形の裏側がカオスだった話～ 1巻』（新潮社）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

顔面ギプスの先輩、アニメキャラの顔になりたいお客さん、処女膜再生手術って誰がやるの……！？

美容整形って情報はたくさんあるけど実際どうなの!? がわかる、お仕事コメディ。 美容整形の裏側、全部教えます！

漫画『女の人生に整形って必要ですか？ ～美容整形の裏側がカオスだった話～』（新潮社）より抜粋してご紹介します。

※この作品は実際の取材・体験を基にした限りなくノンフィクションに近い物語です。美容整形を推奨するものではありません。

この記事の漫画を読む(19ページ)

著者フォローすると、パチ美さん・金子 べらさんの最新記事をメールでお知らせします。

パチ美 NAPBIZ公式トップブロガー

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

ぱちみ / Pachimi

NAPBIZ公式トップブロガー。美容外科クリニックに看護助手として10年上勤務。ブログ「パチ美のマンガな日常」を運営している。インスタも更新中。https://pachimi26.nbblog.jp

この著者の記事一覧はこちら
金子 べら 漫画家

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

かねこ べら / Bera Kaneko

漫画家。著者Xアカウント→https://x.com/bera_kaneko

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
崖っぷちのDX
新着あり
ウナギの悲鳴
新着あり
中国EV ”バブル崩壊”の足音
新着あり
電鉄・駅前開発の難題
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事