出世レースで後輩に敗れ、夢も目標もない「中年課長」…。そんな彼を変えた「高校生息子」の金言とは　漫画｢真面目なマジメな真締くん｣41話

✎ 1〜 ✎ 39 ✎ 40 ✎ 41 ✎ 42
まるいがんも : 漫画家
2025/08/26 7:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
『真面目なマジメな真締くん』
『真面目なマジメな真締くん』©まるいがんも／コルク

真面目で仕事はできるものの、“何かがどうしようもなくズレている”若手社員、真締真一（まじめ・しんいち）。

その教育係に任命された先輩の柔木美和（やわらき・みわ）は、彼に何かと翻弄される毎日を送っています。

まるいがんもさんによる新作マンガ『真面目なマジメな真締くん』41回目です

真締くんはその生真面目すぎる性格が転じ、突拍子もない失敗をしそうになり、柔木さんらをヒヤヒヤさせますが、そんな彼がときおり垣間見せるキラリと光る一面もあって――。

そんな2人のちょっと笑えるお仕事奮闘記。まるいがんもさんの新作マンガ『真面目なマジメな真締くん』よりお届けします。

この記事の漫画を読む(17ページ)

著者フォローすると、まるいがんもさんの最新記事をメールでお知らせします。

まるいがんも 漫画家

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

まるいがんも / Maruiganmo

XやnoteなどSNSにコミックエッセイや創作マンガを投稿。書籍のイラスト、コミカライズも担当。
近著に、「まんが あなたもできる！公民連携のまちづくり」「メンタルヘルス大国アメリカで実証された心がモヤらない練習」。
X (@kenihare)、note（https://note.com/neominoru/

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
伝説のマンション王国･大京
新着あり
“節税”のワナ 舞の海を突き落としたもの
新着あり
ミネベアミツミvs.ヤゲオ　芝浦電子TOBの攻防
崖っぷちのDX
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事