「4年4組です、給食取りにきましたぁぁぁぁ」早く配膳し早く食べ、昼休みは運動場にダッシュだ！　漫画｢まるさんかくしかく｣（第2集 第19話）

『ママはテンパリスト』『東京タラレバ娘』など数々の代表作で知られる東村アキコ。

自身の美大生時代を描き、先頃映画も公開された『かくかくしかじか』から遡ることさらに8年……

著者待望の半自伝シリーズ、今度のテーマは“小学校時代”!!

Welcome to MIYAZAKI in 1985!!

時は昭和60年、東国原知事もマンゴーもまだ登場しない頃の宮崎県で暮らす小学4年生、“林アキコ”の日々は事件の連続。

そこかしこにちりばめられた「宮崎ネタ」はもちろん、'85年頃に流行った懐かしいTV番組やゲームの小ネタなども満載で、当時を知っている方はさらにクスリと笑えます。

そして、リアルタイムではない世代も、宮崎に縁のない方も、何故かこぞって懐かしさを感じるから不思議。

著者が「思い返してみると、一番面白かった」としみじみ語る小学生時代を基にした、爆笑必至の半自伝コメディーです!

