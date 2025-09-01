サイコパスによって職場を｢生き地獄｣にされないために､私たちにできることとは何か？

組織における公平性を確保する

私たちが目的をもって集団を形成するとき、スポーツチームであれ慈善団体であれ企業であれ、個人のニーズを組織の目標に組み込んでいる。

組織の目標が個人の利益と相容れない場合は、組織の目標を優先するか、組織を去るかを選ぶ。

サイコパスはそれとは正反対のことを望む。自分がスターになりたがるのだ。重要なのは自分だけ。サイコパスを相手にしていると、この点に最初に気づくことが多い。

サイコパスが会議に遅刻してくるのは、自分が登場するのを全員に待たせるためだ。会社の方針として出張はエコノミークラスと決まっているのに、彼らはファーストクラスがいいと言い張る。オフィスは角部屋がいい、駐車場は近いところがいいと言って譲らない。

自分はヒツジたちより有能なのだから、それを明確に認識させたいのだ。つまり管理職がこんなふるまいをしないのであれば、それは良い兆候だ。

私たちは集団を形成するとき、公平性を確保するための方針やルールをつくる。「共有資源（コモンズ）」を維持しようとするのだ――そもそも、それを提供するために組織はつくられているのだから。

雇用や採用に関する方針を定め、組織の目標を達成するためのルールを定めるのだ。