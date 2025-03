「なぜ現在進行形が未来を意味するの?」「be going to~との違いは?」。英文法にはこういった使い分けが難しいルールがたくさんあります。これらをネイティブのように使い分けるには、英文法を成り立ちから学ぶことが重要です。英語講師の渡辺雄太氏に、「仮定法未来」の成り立ちについて解説してもらいます。

未来の仮定should/were to――shallの「未来」が弱まり、「万一の仮定」につながった

shouldとwere toを使うことで、未来についての仮定を表すことができます。しかし、shouldでは助動詞の過去形を使わないことも多々あります。また、shouldは可能性の低い仮定の話をしますが、were toは実現可能性を問わない仮定の話をすることができます。

なぜそのような使い分けや意味の違いが出るのでしょうか。shouldをメインに考えていきたいと思います。

助動詞shall/shouldで見たように、shouldはshallの過去形です。shallには「運命として未来は~だと決まっている」という含みがあります。shallが過去形になり、意味が弱まったものがshouldです。過去形なので可能性が落ちているのがポイントです。

•shouldを用いた仮定法

If S′ should 原形, S would 原形 / S will 原形 / 命令文

「(未来)万一~なら、…だろう/してください」

※would以外の助動詞過去形(couldなど)も可

「可能性は低いと思うけど……」という未来の仮定の話をすることができます。ただ、話者に「現実に起きてもおかしくないだろう」という意識があるときは、文の後半部分でwouldではなくwill、命令文などを使用することも多いです。