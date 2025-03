仮定法現在――命令文と同じ感覚があったから、原形を使う

that SVの直前に提案/命令/要求などの意味を持つ動詞や形容詞が使われている場合、仮定法現在が使われます。仮定法現在では、that内で動詞の原形を使用します。例えば次のような場合です。that SVの直前で、suggest「提案する」という動詞が使用されています。

She suggested that he work harder.

「彼女は彼がもっと一生懸命がんばるよう提案した」

過去の話をしており、主語はheです。にもかかわらず、worked/worksではなく、workという原形が使用されています。これはアメリカ英語で顕著な形で、イギリス英語では直前にshouldを挟み、should workとすることもあります。

一方、同じsuggestでも、次の文では仮定法現在が使われていません。that内の動詞が原形のbeにはなっていないのです。

The analysis suggests that the company is financially stable.

「分析は、会社が財政的に安定していることを示唆している」

that内の動詞を原形にする必要があるのはなぜでしょう。また、直前にsuggestがあるにもかかわらず、仮定法現在が適用されない場合があるのはなぜでしょう。