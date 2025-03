「現在形が未来を意味するのはなぜ?」「仮定法で助動詞を使うのはなぜ?」……。「英文法の本質」とは、このような「公式の“なぜ?”」が理解できることです。英語講師の渡辺雄太氏に、公式を「語源」、すなわちその公式の「成り立ち」から学ぶ方法を解説してもらいます。

仮定法と助動詞――助動詞の「話者の主観」が、仮定法につながった

皆さんは、次の質問に即答できますか。

「仮定法の一番のカギは何か?」

ifと答えた方は、残念ながら少し間違っています。たしかにifが使われることは多いですが、ifが使われない仮定法もたくさんあります。また、ifに注目するだけでは仮定法の本質を見失ってしまいます。次の例文にifはありますが、仮定法は使われていません。

If he is free, he will come to the party.

「もし彼がヒマなら、パーティーに来るだろう」

仮定法の一番のカギは助動詞の過去形です。ほとんどの場合、仮定法は助動詞の過去形を伴います。しかし、「仮定法のカギは助動詞の過去形である」という公式を丸暗記するだけでは不十分です。仮定法過去では助動詞を過去形にして、仮定法過去完了では助動詞の過去形の後ろにhave Vp.p.(過去分詞)をつなげて……と機械的に処理するだけでは、本質的な理解にはつながりません。