｢人脈力｣は"名刺の使い方"で差がつく！プロの技【｢人脈のスペシャリスト｣が解説】

2万人以上と食事し、人と人を「食事」でつなげるスーパーコネクター・古河久人氏は超大物政治家、主演俳優、国民的漫画家、歌舞伎役者、世界的建築家と、業界で「右に出る人がいない」といわれるほどの人脈を誇る。

「口下手で典型的な内向的人間」を自認する古河氏だが、「内向的人間でも『食』を介することで誰とでも気軽につながることができる」という。

この連載では「食を介することでどうやって人脈を作るか＝食事の戦略」について書き下ろす。

名刺管理で差がつく「人脈戦略」の本質

春は、新しい人間関係が一気に増える季節です。

新社会人として仕事を始める人はもちろん、異動や転職で新しい環境に身を置く人も多いのではないでしょうか。

そうした場面で必ず増えるのが「名刺交換」です。

しかし、「名刺交換をしたのに、その後関係が続かない」という経験はないでしょうか。

それは能力の問題ではありません。たんに「名刺の扱い方」を知らないだけです。

私はこれまで数多くの人とお会いしてきましたが、人脈が広がる人には「ある共通点」があります。

それは、名刺を「集めるもの」ではなく、「動かすもの」として扱っていることです。

では具体的に、名刺はどのように管理すればいいのでしょうか？