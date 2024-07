インターネットの普及によって「フラット化」し、「グローバル化」の波がどんどんと拡大していく世界で、「英語を避けて通る道なんてない」と断言する堀江貴文氏。

そんな堀江氏は、英語を習得する際に必要なのは、「You must unlearn what you have learned.」(これまで学んできたことを一度脇において)、という姿勢だといいます。

英語を喋るのに「Would」「Could」なんて不要

英語は実践で学ぶべきものだ。座学では中学や高校、もし大学受験をした人なら、もう十分に基礎があるはず。今さらWouldとかCouldとかがピンと来ないからといって、勉強し直しているようでは、時間がいくらあっても足りない。

学ぶ姿勢は大切だ。でも、参考書を開いて、英語を覚えようとしたところで、何日それを記憶にとどめておけただろう? 今まで何度それを繰り返した? 参考書を見たって、いっこうに英語が喋れないのだから、また再開したところで、きっと喋れるようにはならないだろう。