2022年8月以降の値上げ一覧･家計費目別のまとめ 日頃買っている商品やサービスに値上げ続々

8月1日以降、特に家計を直撃する値上げの最新情報を、費目別にまとめた。

注：各社プレスリリースをもとに、おもな商品の値上げ（予定含む）情報を掲載しています。商品価格は、メーカー小売希望価格や出荷価格を記載しています。実際の店頭価格とは異なる場合があります。

＜8月以降の値上げ概況＞

食料品を中心に、生活必需品の値上げが続く見込みです。今年2回目の値上げを行う企業も出てきています。光熱費の上昇もまだ止まる気配がありません。タイヤなど自動車部品、家電製品、インテリアなどは値上げ幅が大きく、家計へのダメージになるケースもありそうです。

＜カテゴリ一覧＞

※各費目をクリックするとページ内で該当箇所までジャンプします（東洋経済オンラインのみの機能となります。外部配信先でご覧の方は本サイトでご覧ください）＜https://toyokeizai.net/articles/-/608148＞

7月以前の値上げ情報＜https://toyokeizai.net/articles/-/592269＞

▼食料品費 ▼外食費 ▼日用品・家具・家電用品費 ▼趣味・レジャー費 ▼交通費 ▼自動車費 ▼教養・教育費 ▼水道光熱費 ▼通信・運送費 ▼健康・医療費 ▼保険料 ▼税・公的保障 ▼その他

＜値上げ品目一覧＞

【8月1日～】

＜麺類＞

・日清製粉ウェルナ （乾麺、パスタ、ソース）

乾麺製品 +約3～8％値上げ

パスタ、パスタソース製品 +約2～8％値上げ

・昭和産業 （乾麺、パスタ）

スパゲッティ1.6mm結束タイプ100g×6 491円→525円（税別） など 家庭用パスタ、家庭用乾麺 +約3～7％値上げ

・はごろもフーズ（パスタ、ソース）

ロングパスタ、ハーフパスタ、ショートパスタ、グラタンセットなど計33品 +1.9～9.6%値上げ

パスタソース ミートソース、あさりと野菜ソース計4品 +13.1～15.3%値上げ

＜魚介加工品＞

・日本水産（ニッスイ）（かまぼこ、魚肉ソーセージなど）

「活（いき）ちくわ」

「海からサラダフレーク」

「おさかなのソーセージ」など ちくわ・かに風味かまぼこなどの練り製品、フィッシュソーセージ類、チーズかまぼこ類56品 +約5～20%値上げ

＜調味料＞

・ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（レモン果汁商品など）

ポッカレモン100 70ml 165円→181円（税別）

お酒にプラス レモン 540ml 600円→660円（税別）など36アイテム+5~10%値上げ

＜冷凍食品＞

・ニチレイフーズ

+約8～20％値上げ

・味の素冷凍食品

47品（「ギョーザ」、「生姜好きのためのギョーザ」を除く） +約6～14％値上げ

・日本水産（ニッスイ）

「ほしいぶんだけちくわの磯辺揚げ」

「わが家の麺自慢ちゃんぽん」

「たこ焼き18個」など 弁当惣菜類・惣菜類・麺類・スナック類・米飯類・冷凍野菜・水産品82品 +約6～20%値上げ

・テーブルマーク

家庭用冷凍食品87品 +約4～19％値上げ

・マルハニチロ

家庭用冷凍食品 +約5%～28%値上げ

＜常温食品＞

・テーブルマーク

パックごはん

水 35品 約7～10%値上げ

＜菓子＞

・ロッテ （チョコレート）

スリムパック、ポップジョイ +約3～9%値上げ

・銀座コージーコーナー（洋生菓子）

苺のショートケーキ 430円→440円（税別）

ガトーショコラ 420円→450円（税別）

ジャンボシュークリーム（カスタード）130円→140円（税別）

苺サンドデコレーション（4号）2200円→2500円（税別） など+約9％値上げ

【8月2日～】

＜飲料＞

・ローソン（コーヒー）

MACHI café（マチカフェ）

コーヒー(S)、アイスコーヒー(S) 100円→110円（税込）

コーヒー(M)、カフェラテ(M) 150円→180円（税込）

【8月15日～】

＜調味料＞

・ハウス食品 （カレールー、ソース、料理の素）

バーモントカレー、ジャワカレー

北海道シチュー、シチューミクス

完熟トマトのハヤシライスソース

カレーパートナー 炒めたまねぎペーストなどルウ・カレー関連調味料99品 +10％値上げ

マカロニグラタンクイックアップ、北海道グラタンなど10品 +5％値上げ

＜レトルト食品＞

・ハウス食品（レトルトカレー）

ククレカレー、カレーマルシェ など60品 +5％値上げ

＜菓子＞

・不二家 （チョコレート）

（日付未定）8月下旬発売分より値上げ予定

アンパンマンミニチョコレート、ミルキーチョコレート ほか +約9～10％値上げ

ハートチョコレート（ピーナッツ）袋 15枚→14枚へ内容量減少（価格改定はなし）

・ハウス食品（デザート）

フルーチェなど12品 +8％値上げ

【8月22日～】

＜レトルト食品＞

・中村屋（レトルト食品）

インドカリーシリーズ

東京洋食シリーズ

本格四川シリーズ など+約5%～9%値上げ

【8月23日～】

＜菓子＞

・江崎グリコ （ビスケット）

ビスコ（⼤袋アソート） +3~11％値上げ

＜そうざい＞

・ファミリーマート（そうざい、おむすび、弁当など）

ファミチキ 180円→198円（税込）

おむすび、弁当、寿司、サンドイッチ、ロールパン、そば、うどん、中華めん、パスタ、惣菜、パン、デザートなど+1%~17%程度値上げ

【8月29日～】

＜魚介加工品＞

・紀文食品、紀文 西日本（かまぼこ、惣菜など）

魚肉練り製品、惣菜製品、正月商品 の一部 +約5～20％値上げ

＜菓子＞

・東ハト（スナック菓子）

「キャラメルコーン」、「ポテコ」、「なげわ」など +平均10.6％値上げ

【9月1日～】

＜インスタント食品＞

・エスビー食品（インスタント麺、レトルト製品）

家庭用レトルト製品59品目 平均+5.0%値上げ

家庭用インスタント麺製品5品目 平均+9.7％値上げ

＜魚介加工品＞

・マルハニチロ（缶詰、すり身商品）

アサリ・ツナ・ホタテ・その他缶詰 25品 +約5～25％値上げ

フィッシュソーセージ・ちくわ・その他練り製品 44品 +約5～20％値上げ

・はごろもフーズ（缶詰、パック食品）

シーチキンL(140g) +5.7%値上げ

シーチキンL(90g) +6.0%値上げ

オイル不使用シーチキンLフレーク(70g)+11.1%値上げ

はごろも煮 +7.7～31.6%値上げ

＜肉加工品＞

・プリマハム（ハム、ソーセージなど）

ハム・ソーセージ、加工食品 +約5～20％値上げ

＜乳製品＞

・伊藤ハム（チーズ）

ベルジャポン キリ クリームチーズ6P 108g→97.8g 内容量減少（価格改定はなし）

・雪印メグミルク（チーズ）

ファミリアチーズ 660円→720円（税別）

クリームチーズ 455円→470円（税別）

切れてるチーズ 148g→134g

6Pチーズ 108g→102g 内容量減少（価格改定はなし）

＜乾物＞

・理研ビタミン（海藻）

ふえるわかめちゃん®、わかめスープ、海藻サラダなど22品 +6.9～12.3％値上げ

＜大豆加工品＞

・Mizkan（ミツカン）（納豆）

金のつぶ たれたっぷり！たまご醤油たれ 3P、金のつぶ パキッ！とたれ とろっ豆 3Pなど 188円→205円（税別）

＜調味料＞

・エスビー食品（カレールー、パスタソースなど）

家庭用即席ルウ製品67品目 平均+9.7％値上げ

家庭用パスタソース製品35品目 平均+7.9％値上げ

MAILLE（マスタードなど）12品目 平均+8.2％値上げ

・にんべん（だし・つゆ）

つゆの素類 +約7%値上げ

白だし類 +約4％値上げ

たれ類 約+4%値上げ

フリーズドライおみそ汁･お吸い物 +約4%～5.6%値上げ

・J-オイルミルズ（マーガリン）

家庭用マーガリン類製品 +15～20%値上げ

・明治（バター、マーガリン類）

明治チューブでバター1/3ガーリック80g 195円→218円（税別）

明治コーンソフト300g 320円→360円（税別）

明治バター50%贅沢ブレンド 140g→130g内容量減少（価格改定はなし） など

・雪印メグミルク（マーガリン）

ソフト＆バター 300円→320円（税別）

ネオソフト 160g 190円→210円（税別）

＜菓子＞

・ロッテ（ガム、キャンディ）

板ガム 各種

キシリトールタブレット など+約4%～17%値上げ

・カンロ（キャンディ）

カンロ飴 各種

金のミルクキャンディ 各種

健康のど飴 各種 など +3～10%程度値上げ

・不二家 （チョコレート）

（日付未定）9月発売分より値上げ予定

ルック（ア・ラ・モード）+約9％値上げ

・江崎グリコ （チョコレート菓子、スナック菓子など）

ポッキー各種（8品目）

カプリコ各種（5品目）

ビッテ各種（2品目）

プリッツ各種（4品目）など +3~11％値上げ

・湖池屋 （スナック菓子）

カラムーチョチップス ホットチリ味 +4～9％程度値上げ

・カルビー（スナック菓子）

ポテトチップス（ポテトチップス うすしお味、ポテトチップス コンソメパンチ、堅あげポテト うすしお味 など）

じゃがりこ12品

Jagabee8品

かっぱえびせん2品 +10～20％程度値上げ

・井村屋（あん、アイスクリーム、冷凍菓子など）

500g北海道つぶあん、こしあん 450円→480円（税別）

あずきバー、ミルク金時バーなど 70円→80円（税別）

4コ入あん入黒糖わらび餅（こしあん）など オープン価格+4.2％値上げ

・江崎グリコ （アイスクリーム）

ジャイアントコーン（1品目）

パピコ各種（7品目）

パナップ各種（3品目）

アイスの実（1品目） など +6~9％値上げ

・赤城乳業（アイスクリーム）

ブラック、チョコミントなど スティック 70円→80円（税別）

ガリガリ君ソーダなど マルチ 350円→380円（税別）

・江崎グリコ （プリン・ゼリー）

プッチンプリン各種（7品目）

カフェゼリー（1品目）など +3~12％値上げ

・マルハニチロ（ゼリー）

カップゼリー 7品 +約5～10％値上げ

カップゼリー 15品 内容量減少

＜冷凍食品＞

・井村屋

6コ入ミニ肉まん、6コ入ミニピザまんなど オープン価格+5.6%値上げ

・日清製粉ウェルナ

家庭用冷凍食品 +約9％値上げ

・日本ハム

冷凍食品17品 +2％～34％値上げ

・明治

明治レンジピッツァ＆ピッツァ2枚入

明治えびグラタン3個入

明治えびドリア3個入 など +3%～5%値上げ

＜飲料＞

・江崎グリコ

100％果汁飲料シリーズ各種（3品目）+3~12％値上げ

・ネスレ日本（コーヒー関連飲料、クリーム、カプセル製品）

ネスカフェ ゴールドブレンド スティックコーヒー 10P 226円→272円（税込）

ネスレ ブライト 260g 267円→338円（税込）

ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル カフェオレ 16P、スターバックス® カプチーノ ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P(6杯分)など（16杯分）980円→1077円（税込）

・エスビー食品（紅茶）

FAUCHON 紅茶6品目 平均+15.0%値上げ

・UCC上島珈琲（コーヒー）

レギュラーコーヒー製品 +約7～20％程度値上げ

＜酒類＞

・サントリーワインインターナショナル（ワイン）

カルロ ロッシ

フレシネ

タヴェルネッロ

レゾルム ド カンブラス （値上げ改定率未発表）

・霧島酒造（芋焼酎）

芋焼酎「黒霧島」など16銘柄 +2～11％程度値上げ

【9月5日～】

＜ベビー用食品＞

・江崎グリコ

1 歳からの幼児食各種（19品目）+3~12％値上げ

＜菓子＞

・日清シスコ（チョコレート菓子）

「チョコフレーク」80g→70g 内容量減少（価格改定はなし）

【9月6日～】

＜菓子＞

・江崎グリコ （チョコレート菓子・スナック菓子）

ポッキー各種（17品目︓地域限定ポッキー等）

プリッツ各種（16品目︓地域限定プリッツ等）など内容量変更3~11％（価格改定はなし）

・ロッテ（ガム、チョコレート、ビスケット）

ふ～せんの実 各種

パイの実 各種

ガーナ・クランキーエクセレント 各種

チョコパイ 各種 など+約4%～17%値上げ

ガーナミルク＜袋＞96g→92g

クランキー＜袋＞85g→81g 内容量減少（価格改定はなし）

【9月13日～】

＜菓子＞

・江崎グリコ

神⼾ローストショコラ各種（3品目︓濃厚ミルク等） 内容量変更3~11％（価格改定はなし）

・ロッテ（チョコレート）

クランキー +約4%～17%値上げ

【9月19日～】

・湖池屋 （スナック菓子）

KOIKEYA PRIDE POTATO 神のり塩 58g→55g など 内容量減少（価格改定はなし）

じゃがいも心地 オホーツクの塩と岩塩 58g→55g など 内容量減少および値上げ

【9月20日～】

＜菓子＞

・ロッテ（ビスケット）

チョコパイ・カスタードケーキ個売り 各種 +約4%～17%値上げ

・日清シスコ（ビスケット）

ココナッツサブレ 20枚→16枚 内容量減少（価格改定はなし）

【9月27日～】

・ロッテ（チョコレート、ビスケット、キャンディ）

ゼロ 各種

ゼロ シュガーフリービスケット +約4%～17%値上げ

のど飴（袋）110g→102g 内容量減少（価格改定はなし）

【10月1日～】

＜麺＞

・ヤクルト本社（乾麺）

佐賀の神埼（乾麺）5品（そうめん、ひやむぎ、中めん、うどん、そば）180g/袋 100円→120円（税別）

＜肉加工品＞

・伊藤ハム（ハム・ソーセージ）

家庭用ハム・ソーセージ 110品目 +3％～30％値上げ

家庭用調理加工食品 51品目 +3％～30％値上げ

・日本ハム（ハム・ソーセージ）

シャウエッセン、皮なしウイニー などハム・ソーセージ 78品目

とろける4種チーズのハンバーグ など加工食品 125品目 +2％～34％値上げ

・丸大食品（ハム・ソーセージ）

ハム・ソーセージ、魚肉ソーセージ 260品目

調理加工食品 90品目 5～30%の商品規格変更または値上げ

＜乳製品＞

・明治

明治北海道十勝贅沢スライスうまみ濃厚チェダーブレンド6枚入 390円→430円（税別）

明治お徳用スライスチーズ12枚入 420円→485円（税別）

明治北海道十勝スライスチーズ7枚入 380円→400円（税別）・126g→112g（内容量減少および値上げ）

・雪印メグミルク（育児用粉ミルク）

雪印メグミルク ぴゅあ（缶）2300円→2430円（税別）

＜調味料＞

・宝酒造（みりん、料理酒）

タカラ本みりん「醇良」 1Lペット 610円→678円（税別）

タカラ「料理のための清酒」 1.8L紙パック 1129円→1206円（税別）

・キッコーマン食品（たれ、みりん、料理酒）

焼肉のたれ、ステーキしょうゆなどたれ類34品 +約5～10％値上げ

本みりん、料理清酒、みりん風調味料など41品+約4～11％値上げ

・味の素（塩、だし調味料、コンソメ、マヨネーズ）

「アジシオ®」、「瀬戸のほんじお®」など塩調味料12品種

「ほんだし®」、「ほんだし® いりこだし」、「ほんだし® こんぶだし」などだし調味料27品種

「味の素KK コンソメ」、「味の素KK コンソメチキン」、「クノール® チキンコンソメ」などコンソメ製品12品種 +約2～12％値上げ

家庭用マヨネーズおよびマヨネーズタイプ製品

「ピュアセレクト®マヨネーズ」

「ピュアセレクト®コクうま® 65％カロリーカット」360g

「ピュアセレクト®サラリア®」210g など8品 +約4～15％値上げ

・キユーピー（マヨネーズ、マスタード、パスタソースなど）

キユーピー マヨネーズ450g 403円→439円（税別）

マスタード、タルタルソース、パン用スプレッド

パスタソース（あえるパスタソース 等）

素材食品（サラダクラブ素材パウチ 等） +約2～20％値上げ

・ケンコーマヨネーズ（マヨネーズ、ドレッシング、ソース類など）

マヨネーズ・ドレッシング類、ソース類

タマゴ加工品、ロングライフサラダ類、和惣菜など約1400品 +約1～30％値上げ

・アサヒグループ食品（乾燥スープ・カップスープなど）

アマノフーズ（フリーズドライ商品）

カップスープなど +約2～13％値上げ

＜菓子＞

・不二家 （チョコレート菓子）

（日付未定）10月発売分より値上げ予定

カントリーマアムチョコまみれミドルパック 127g→122g 内容量減少（価格改定はなし）

・カンロ（グミ・マシュマロ）

ピュレグミ 各種

マロッシュ 各種 など +3～10%程度値上げ

・江崎グリコ

バトンドール各種（5品目）

ぐりこ・や販売商品（9品目）+3~11％値上げ

・カルビー（シリアル）

フルグラ +10～20％程度値上げ

（一部製品は10月3日より内容量減少。価格改定なし）

・赤城乳業（アイスクリーム）

赤城しぐれ カップ 100円→110円（税別）

シャビィ カップ 130円→140円（税別） など

・アサヒグループ食品

「ミンティア」 +約2～13％値上げ

・明治

ヨーグレット

ハイレモン +6%～9%値上げ

＜飲料＞

・伊藤園 （茶葉）

包装茶 メーカー希望小売価格および出荷価格 ＋5～7％値上げ

・サントリー食品インターナショナル （ペットボトル飲料）

ペットボトルおよびボトル缶商品 メーカー希望小売価格 +6～20％値上げ

・アサヒ飲料 （ペットボトル飲料・ボトル缶飲料）

「三ツ矢」

「カルピス」

「ウィルキンソン」

「アサヒ 十六茶」

「アサヒ おいしい水」など メーカー希望小売価格+約4～16％値上げ

・伊藤園 （ペットボトル飲料・ボトル缶飲料）

一部製品を除くペットボトル製品とボトル缶製品（165ミリリットル～2リットル） メーカー希望小売価格+4～22％値上げ

・大塚食品 （ペットボトル飲料）

クリスタルガイザー 700ml ペットボトル 120円→139円（税別）

マッチ 500ml ペットボトル 148円→166円（税別）

ジャワティ レッド 500ml ペットボトル 148円→166円（税別） など

・キリンビバレッジ （ペットボトル飲料・ボトル缶飲料）

午後の紅茶

生茶

キリンレモン など メーカー希望小売価格+約6～25％値上げ

・コカ･コーラ ボトラーズジャパン（ペットボトル飲料・ボトル缶飲料）

清涼飲料水 メーカー希望小売価格＋6～18%値上げ

・みちのくコカ・コーラボトリング（ペットボトル飲料）

+6～18%値上げ

・ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（ペットボトル飲料・ボトル缶飲料）

キレートレモン

がぶ飲み など+4~17%値上げ

・UCC上島珈琲（飲料製品）

飲料製品の一部 +約7～20％程度値上げ

・黄桜（飲料製品）

ミネラルウォーター、炭酸飲料 +3～15％値上げ

・ダイドードリンコ（ペットボトル飲料・ボトル缶飲料）

ペットボトル、ボトル缶、缶商品 +9～25％値上げ

・キーコーヒー（コーヒー製品）

コーヒー製品 +5～20％程度値上げ

＜酒類＞

・アサヒビール （ビール、ノンアルコール飲料、ウイスキーなど）

スーパードライ、スタイルフリー、クリアアサヒ などビール類

樽ハイ倶楽部、樽詰めハイボール

ドライゼロ、スタイルバランス などノンアルコール飲料

シングルモルト余市、シングルモルト宮城峡 など国産ウイスキー （値上げ改定率未発表）

・キリンビール （ビール、ノンアルコール飲料、ウイスキーなど）

キリン一番搾り生ビール、淡麗グリーンラベル、本麒麟 などビール類

氷結、樽詰サワー

キリン零ICHI、キリン グリーンズフリー

ジョニーウォーカー、ブラックラベル12年、スミノフ など （値上げ改定率未発表）

・サントリービール、サントリースピリッツ（ビール、ノンアルコール飲料など）

ザ・プレミアム・モルツ、金麦などビール類

こだわり酒場のレモンサワー、ハイボール缶などRTD

角ハイボール樽詰、スーパーチューハイプレーン樽詰その他酒類（樽）

オールフリー、のんある晩酌 レモンサワー ノンアルコールなどノンアルコール飲料 （値上げ改定率未発表）

・サッポロビール （ビール、ノンアルコール飲料など）

サッポロ生ビール黒ラベル、ヱビスビール、サッポロ GOLD STARなどビール類

サッポロ うまみ搾り、サッポロ LEMON'S FREEなど酒類テイスト飲料

サッポロ 濃いめのレモンサワーなどRTD

サッポロ氷彩サワー樽詰、樽詰スパークリングワイン ポールスターなどその他樽詰商品（値上げ改定率未発表）

・オリオンビール（ビール、ノンアルコール飲料など）

オリオン ザ・ドラフト・75BEER・麦職人・サザンスター・ゼロライフなどビール類

WATTAなどRTD

クリアフリー（ビールテイスト飲料）（値上げ改定率未発表）

・コカ･コーラ ボトラーズジャパン（アルコール飲料、ノンアルコール飲料）

缶製品 メーカー希望小売価格+6～18%値上げ

うち、檸檬堂 定番レモン、はちみつレモン、鬼レモンなど350ml缶のアルコール飲料 +4～7%値上げ

よわない檸檬堂 350ml缶（ノンアルコール飲料）+4～7%値上げ

・白鶴酒造 （日本酒）

日本酒「白鶴」「忠勇」 約150品目 参考小売価格+約5～10％値上げ

・宝酒造（日本酒、焼酎など）

宝焼酎25° 4Lエコペット 3022円→3106円（税別）

本格焼酎「よかいち」<芋>25° 1.8L紙パック 1794円→1910円（税別）

上撰松竹梅1.8L壜 1850円→1973円（税別）

タカラ「焼酎ハイボール」＜レモン＞ 350ml缶 143円→154円（税別）

・日本盛（日本酒、リキュール）

日本酒「日本盛」

リキュール 約160品目 +約5～10％値上げ

・大関（日本酒、リキュールなど）

日本酒 約120アイテム

リキュール・スピリッツの一部 +約5～10％値上げ

・黄桜（日本酒、ビール、リキュールなど）

清酒、ビール、発泡酒、リキュール +3～15％値上げ

・雲海酒造（芋焼酎）

「木挽BLUE」+約8％値上げ

ほか本格芋焼酎57品目を+6％～13％程度値上げ

【10月3日～】

＜調味料＞

・合同酒精（みりん）

本みりん富貴1800mlペットボトル 1181円→1305円（税別）

＜菓子＞

・湖池屋 （スナック菓子）

KOIKEYA STRONG ポテトチップス濃サワークリームオニオン 56g→55g など 内容量減少および値上げ

・日清シスコ（ビスケット）

ココナッツサブレ ミニ 50g→40g

エースコイン 150g→80g 内容量減少（価格改定はなし）

＜酒類＞

・菊正宗酒造（日本酒・焼酎など）

日本酒・焼酎・リキュール約140品目 +約4～12％値上げ

・合同酒精（日本酒、ワイン、ウイスキーなど）

NIPPON PREMIUM(ニッポンプレミアム)青森県産ふじりんご350ml 146円→156円（税別）

上撰 富貴 1800ml瓶 1850円→1957円（税別）

元禄美人 1800ml紙パック 1095円→1141円（税別）

ウイスキー香薫 600ml瓶 665円→740円（税別）

・秋田県醗酵工業（日本酒）

「一滴千両」大吟醸ピンクラベル720ml 2693円→2833円（税別）

「とんとん拍子」1800ml +6.3%値上げ

・福徳長酒類（日本酒、焼酎など）

「博多の華 むぎ 25% 1800ml紙パック」 1716円→1816円（税別）

「博多の華 芋 25％ 1800ml紙パック」 1750円→1838円（税別）

「福徳長 米だけのす～っと飲めてやさしいお酒 純米吟醸酒1800ml紙パック」 1362円→1431円（税別）

【11月1日～】

＜調味料＞

・アヲハタ（ジャム、スプレッド）

アヲハタ 55イチゴ 400g 503円→536円（税別）

アヲハタ 55イチゴ 150g 242円→260円（税別）

アヲハタ 55オレンジママレード 150g 222円→233円（税別）

ランプ いちごジャム380g 283円→309円（税別）

ヴェルデ ガーリックトーストスプレッド100g 319円→340円（税別）など



・永谷園（お茶づけ海苔など）

だし茶漬けなどお茶づけ商品

生みそタイプみそ汁 あさげ 徳用10食入りなど即席みそ汁商品

すし太郎 黒酢入りなどすし商品 約5%～11%値上げ

＜調理食品＞

・アサヒグループ食品（ベビーフード、シニア関連商品、美容食品など）

「和光堂」

「バランス献立」など +約2～13％値上げ

【10月1日～】

・スシロー

郊外型店舗で下記の価格改定（準都市型、都市型店舗でも値上げ予定。詳細未発表）

黄皿 110円→120円（税込）

赤皿 165円→180円（税込）

黒皿 330円→360円（税込）

【8月1日～】

＜紙製品＞

・日本製紙（印刷用紙）

印刷用紙 +15％以上値上げ

情報用紙 +15％以上値上げ

＜文房具＞

・コクヨ（ノート、ファイル）

綴じノート、リングノートなど

クリヤーブック、ボックスファイルなど

ラベル、机上用品、付箋、ハサミ・カッターなど 全8205品 平均+約10%値上げ

＜家電製品＞

・パナソニック（冷蔵庫、食器洗い乾燥機、電子レンジなど）

冷蔵庫、食器洗い乾燥機、電子レンジ、炊飯器、洗濯機、パソコン（バッテリー等）、電池など +約3～23％値上げ

【9月1日～】

＜家電製品＞

・ネスレ日本 （コーヒーメーカー）

ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ デュオ プレミアムホワイト HPM9637-PW 16445円→22220円（税込）など

＜理美容用品＞

・シャボン玉石けん（石けん、シャンプー、ボディソープなど）

シャボン玉石けん浴用100g 143円→159円（税込）

無添加ボディソープたっぷり泡570ml 1045円→1122円（税込）

無添加せっけんシャンプー泡タイプ520ml 1045円→1122円（税込）など

＜化粧品＞

・菊正宗酒造（化粧水・乳液など）

日本酒の化粧水 透明保湿500ml、高保湿500ml 840円→900円（税別）

日本酒のクリーム 150g 940円→1000円（税別）など

【9月21日～】

＜紙製品＞

・丸富製紙（トイレットペーパーなど）

トイレットロール、ティッシュペーパー、タオルペーパーなど+15％以上値上げ

【10月1日～】

＜家電製品＞

・パナソニック （照明）

「FPL13EX-D」 1500円→1950円（税別）

「FPR96EX-D/A」 4950円→6430円（税別）

「GL-10」 2300円→2870円（税別） など ツイン蛍光灯 ＋約30％値上げ

・三菱電機照明 （照明）

インテリア照明「EL-C1010L/W AHN」 35400円→42500円（税別）など ＋約20％値上げ

屋外用照明「AM10L」 10400円→12500円など ＋約10～20％値上げ

＜家事用品＞

・クレハ（ラップ）

NEWクレラップシリーズ

キチントさんシリーズ +10～35％値上げ

【8月1日～】

＜テーマパーク＞

・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（大阪府 入場券年間パスポート）

年間スタジオ・パス・プラス ユニバーサル年間パス

大人（18歳以上） 24364円→26182円（税別）

子ども 16182円→17455円（税別）

【8月度第1営業日～】

＜スポーツクラブ＞

・ルネサンス

タオル、Tシャツ、パンツ、シューズのレンタルグッズ価格 400円（税込）→440円（税込）

【8月6日～】

＜野球観戦＞

・全国高校野球選手権大会（兵庫県 阪神甲子園球場 入場料）

中央指定席 2800円→4200円

アルプス席 800円→1400円

外野指定席（大人） 500円→1000円

【9月1日～】

＜おもちゃ＞

・タカラトミー（おもちゃ・人形）

カーズトミカC-01～C-50 880円→935円（税込）

トミカプレミアム 01トミカ スカイライン ターボ スーパーシルエット 990円→1045円（税込） などトミカ112品



きかんしゃトーマス がたがた！ビューン！どきどきマウンテン DX 8360円→8580円（税込） などプラレール47品

ゆめいろリカちゃん カラフルチェンジ デラックス 7480円→8250円（税込）などリカちゃん52品

人生ゲーム 4378円→4950円（税込）など18品

【10月1日～】

＜水族館＞

・美ら海水族館 （沖縄県 入場料）

大人一般 1880円→2180円

中人（高校生） 1250円→1440円

小人（小・中学生）620円→710円

大人年間パスポート 3760円→4360円



＜博物館＞

・日清食品ホールディングス（大阪府、神奈川県 入場料）

「カップヌードルミュージアム大阪池田」

「カップヌードルミュージアム横浜」 チキンラーメンファクトリー 中学生以上800円→1000円

【8月1日～】

＜航空券＞

・ANA・エアージャパン （燃油サーチャージ）

燃油特別付加運賃（1旅客1区間片道当たり、旅行開始国が日本の場合）

日本＝韓国・ロシア（ウラジオストク） 4100円→5600円

日本＝欧州・北米（ハワイ除く）・中東・オセアニア 37400円→49000円

など 8月1日から9月30日購入分を値上げ

・日本航空 （燃油サーチャージ）

燃油特別付加運賃（1旅客1区間片道当たり、旅行開始国が日本の場合）

日本－韓国、極東ロシア 4100円→5900円

日本－北米、欧州、中東、オセアニア 36800円→47000円

など 8月1日から9月30日購入分を値上げ

【2023年3月頃】

＜鉄道料金＞

・東京メトロ

運賃10円値上げ

・JR東日本

運賃10円値上げ（東京の特定区間のみ対象）

・東急電鉄

一部路線で改定率12.9％の運賃改定 東横線、田園都市線などで初乗り10円程度値上げ

【2023年4月1日～】

＜鉄道料金＞

・JR西日本（山陽新幹線）

のぞみ号・みずほ号の指定席特急料金

新大阪～岡山 3270円→3380円

新大阪～広島 4910円→5230円

新大阪～小倉 5810円→6230円

新大阪～博多 5810円→6230円

【8月1日～】

＜自動車＞

・三菱自動車工業（車両本体）

デリカD:5 M 3913800円→4001800円 （税込）

デリカD:5 URBAN GEAR G 4142600円→4230600円（税込）など

【9月1日～】

＜タイヤ＞

・ブリジストン （タイヤなど）

国内市販用タイヤ（夏・冬）

チューブ

フラップ +3～8％値上げ

・住友ゴム工業（タイヤなど）

国内市販用タイヤ（夏・冬）

チューブ

フラップ +2〜8%値上げ

【10月1日～】

＜タイヤ＞

・横浜ゴム（タイヤなど）

国内市販用タイヤ（夏・冬・オールシーズン）

チューブ

フラップ 最大+8%値上げ



・日本ミシュランタイヤ（タイヤなど）

国内市販用タイヤ

チューブ

フラップ +3～8％値上げ

【2023年1月1日～】

＜タイヤ＞

・TOYO TIRE（トーヨータイヤ・ニットータイヤ）

国内市販用タイヤ 最大+10%値上げ

主要な製品・商品・サービスに該当なし

【8月1日～】

＜電気代＞

・北海道電力

モデル世帯（従量電灯B、30A、230kWh使用）で8763円→8862円（税込）

・東京電力

モデル世帯（従量電灯B、30A、260kWh使用）で8871円→9118円（税込）

・中部電力

モデル世帯（従量電灯B、30A、260kWh使用）で8516円→8747円（税込）

・九州電力

モデル世帯（従量電灯B、30A、250kWh使用）で7271円→7276円（税込）

＜ガス代＞

・東邦ガス （都市ガス）

モデル世帯（31立方メートル）で7135円→7223円（税込）

・大阪ガス （都市ガス）

モデル世帯（30立方メートル）で6512円→6601円（税込）

・西部ガス （都市ガス）

モデル世帯（23立方メートル）で6659円→6727円（税込）

【9月1日～】

＜電気代＞

・東京電力

モデル世帯（従量電灯B、30A、260kWh使用）で9118円→9126円（税込）

・中部電力

モデル世帯（従量電灯B、30A、260kWh使用）で8747円→9111円（税込）



＜ガス代＞

・東邦ガス （都市ガス）

モデル世帯（31立方メートル）で7223円→7361円（税込）

・大阪ガス （都市ガス）

モデル世帯（30立方メートル）で6601円→6726円（税込）

・西部ガス （都市ガス）

モデル世帯（23立方メートル）で6727円→6827円（税込）

・京葉ガス （都市ガス）

モデル世帯（30立方メートル）で6263円→6367円（税込）



【10月1日～】

＜ガス代＞

・東京ガス（都市ガス）

原料費調整による平均原料価格の調整上限引き上げ

家庭向けガス料金も値上げ見込み

【9月1日～】

＜コミュニケーションツール＞

・Slack（ビジネスコミュニケーションツール）

プロプラン月額料金 1ユーザーにつき960円→1050円

【10月1日～】

＜郵便料＞

・日本郵便

本人限定受取り郵便料 105円→210円

料金受取人払いの手数料 後納かつ私書箱配達 10円→15円、

後納または私書箱配達 15円→20円ほか

【2023年4月1日～】

＜郵便料＞

・日本郵便

交換手数料（1回につき交換枚数100枚以上の場合）

通常はがき・切手 1枚5円→10円

往復はがき・郵便書簡 1枚10円→20円

【9月1日～】

＜スポーツサプリメント＞

・江崎グリコ

パワープロダクションシリーズ各種（8 品目） +7~24％値上げ

【10月1日～】

＜健康保持用食品・栄養食品＞

・アサヒグループ食品（健康食品）

1本満足バーなど +約2～13％値上げ

【11月1日～】

＜健康保持用食品・サプリメント＞

・アサヒグループ食品（サプリメント、美容食品）

ディアナチュラ +約2～13％値上げ

【10月1日～】

＜地震保険料＞

全国平均でマイナス0.7％の引き下げ。地域によっては最大29.9％引き上げ（茨城県、埼玉県など）

＜火災保険料＞

住宅総合保険の参考純率が全国平均10.9%引き上げ（地域、構造により最大+36.6％引き上げ、最小でマイナス13.8%引き下げ）

長期契約10年間が廃止され、最長5年に短縮

【2023年4月以降】

＜自賠責保険料＞

自賠責保険料のうち「賦課金」部分の引き上げ。普通乗用車1台あたり年16円→（最大）年150円値上げ

【10月1日～】

＜雇用保険料＞

従業員負担分の料率が0.3%→0.5%へ引き上げ（一般業種の場合）

＜児童手当＞

高所得者向けの特例給付（子ども1人あたり月5000円）の廃止

2024年4月（予定）～

＜森林環境税＞

課税の新設。1人年額1000円が個人住民税均等割りとともに徴収予定

【9月1日～】

＜インテリア＞

・LIXIL（住宅用建材・設備）

インテリア建材 +10%～20%程度値上げ

【10月1日～】

＜たばこ＞

（一部銘柄で値上げの可能性）加熱式たばこ課税方式の変更

＜住宅＞

・AGC（ガラス関連製品）

フロートガラス +約40％値上げ

型板ガラスおよび網入型板ガラス +約35％値上げ

網入磨き板ガラス +約30％値上げ

ミラー +約20％値上げ

【10月3日～】

＜住宅＞

・LIXIL（住宅用建材・設備）

トイレ +2～14%程度値上げ

ユニットバスルーム +5～24%程度値上げ

キッチン +5～10%程度値上げ など

【11月～】

＜住宅＞

・LIXIL（住宅用建材・設備）

住宅サッシ、玄関ドア +5～10％程度値上げ

加藤 梨里さんの最新公開記事をメールで受け取る（著者フォロー）