今だけ｢キングダム｣全30話を無料公開中 アニメ放送開始､映画公開も控え話題沸騰

東洋経済オンライン編集部
2022/04/15 0:00
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今から2200年前、春秋戦国時代の中国を舞台に、主人公の少年・信と、後に始皇帝となる若き王・嬴政（えいせい）の活躍を描く大人気漫画『キングダム』。東洋経済オンラインでは、期間限定でこの壮大な物語の序章となる1話〜30話（コミック第3巻まで）を無料で公開中。全ページ会員登録やログインなしでお読みいただけます。

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第3巻（30話）まで東洋経済オンラインで期間限定公開

【公開終了】第3巻（30話）まで東洋経済オンラインで期間限定公開

第1〜3話   第1話第1話第2話第2話第3話 第3話

第4〜8話   第4話第4話第5話第5話第6話第6話第7話第7話第8話 第8話

第9〜15話   第9話第9話第9話第10話第10話第10話第11話第11話第11話第12話第12話第12話第13話第13話第13話第14話第14話第14話第15話第15話 第15話

第16〜23話  第16話第16話第16話第17話第17話第17話第18話第18話第18話第19話第19話第19話第20話第20話第20話第21話第21話第21話第22話第22話第22話第23話第23話 第23話

第24〜30話  第24話第24話第24話第25話第25話第25話第26話第26話第26話第27話第27話第27話第28話第28話第28話第29話第29話第29話第30話第30話 第30話

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>>｢恐怖の大魔王｣チンギス･ハンの戦わない戦略

>>YOUNG JUMP特設サイト

>>TVアニメ公式サイト

>>映画『キングダム2 遙かなる大地へ』公式サイト

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