今だけ｢キングダム｣全30話を無料公開中 アニメ放送開始､映画公開も控え話題沸騰
今から2200年前、春秋戦国時代の中国を舞台に、主人公の少年・信と、後に始皇帝となる若き王・嬴政（えいせい）の活躍を描く大人気漫画『キングダム』。東洋経済オンラインでは、期間限定でこの壮大な物語の序章となる1話〜30話（コミック第3巻まで）を無料で公開中。全ページ会員登録やログインなしでお読みいただけます。
第3巻（30話）まで東洋経済オンラインで期間限定公開
【公開終了】第3巻（30話）まで東洋経済オンラインで期間限定公開
第4〜8話 第4話｜第4話｜第5話｜第5話｜第6話｜第6話｜第7話｜第7話｜第8話 第8話
第9〜15話 第9話｜第9話｜第9話｜第10話｜第10話｜第10話｜第11話｜第11話｜第11話｜第12話｜第12話｜第12話｜第13話｜第13話｜第13話｜第14話｜第14話｜第14話｜第15話第15話 第15話
第16〜23話 第16話｜第16話｜第16話｜第17話｜第17話｜第17話｜第18話｜第18話｜第18話｜第19話｜第19話｜第19話｜第20話｜第20話｜第20話｜第21話｜第21話｜第21話｜第22話｜第22話｜第22話｜第23話第23話 第23話
第24〜30話 第24話｜第24話｜第24話｜第25話｜第25話｜第25話｜第26話｜第26話｜第26話｜第27話｜第27話｜第27話｜第28話｜第28話｜第28話｜第29話｜第29話｜第29話｜第30話第30話 第30話
▼関連記事
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事