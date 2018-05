米朝首脳会談にシンガポールが選ばれた必然

5月10日、史上初の米朝首脳会談の場所と日時が遂に決まった。トランプ米大統領自身が6月12日、シンガポールで開くとツイッターを通じて明らかにしたのだ。

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!