プログラミング言語｢Ruby｣が愛される理由

HuluやUber、Airbnb、GitHub、日本国内でもクックパッドや食べログ、マネーフォワードなど数多くのウェブサービスで使われている、日本生まれのプログラミング言語「Ruby」。日本を超えて世界中の多くのサービスの根幹を支えてきたRubyが、今年で誕生から25周年を迎える。

Twitterの「#ruby25th」というハッシュタグには、世界中からお祝いのメッセージが寄せられている。「Rubyがプログラミングの面白さを教えてくれた」「RubyのおかげでWebサービスをつくることができた」「Ruby made me fall in love with coding(訳: 私とコーディングが恋に落ちたのはRubyのおかげ)」。

なぜ、プログラミングツールであるひとつの言語がここまで愛されてきたのだろうか。Rubyの生みの親であるまつもとゆきひろ氏にインタビューした。

Rubyはなぜ多くの人々から親しまれてきたのか

池澤 あやか(以下、池澤):「#ruby25th」には、世界中からたくさんのお祝いメッセージが寄せられていて、Rubyの愛され具合が伝わってきました。生みの親ご本人にお聞きすることではないかもしれませんが、なぜここまで多くの人々から親しまれてきたのでしょうか。

まつもと ゆきひろ(以下、まつもと):ありがたいことに、Rubyはプログラミング初心者にも上級者にも使っていただいています。しかし、当初はあくまで自分のために作っていたので、決して初心者向けにつくったものではありません。私も使いたいので、上達したらいつか卒業してしまう「補助輪」のような言語は考えていません。

それでいて、初心者にとって使いやすいというのは、実用性と同時に「気分の良さ」も重視したからだと思います。Rubyは「気分の良さ」を失わないよう、なるべくシンプルな構文や規則で書けるようにしています。この「気分の良さ」が愛される理由に繋がっているのかもしれません。

池澤: 最初に勉強したRubyがずっと使えるというのは、ユーザーとしても嬉しいですね。

まつもと:Rubyのコミュニティには、初学者から上級者までさまざまなレベルの人がいるので、一緒に学ぶ仲間もいれば、わからないことがあれば教えてくれる人もいます。このコミュニティの豊かさも、Rubyが愛される理由のひとつかもしれませんね。