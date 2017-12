｢家事をきちんと｣日本人を悩ませまくる呪縛

多くの日本人が、丁寧な暮らしや、家事をきちんとこなすこと、配慮の行き届いた子育てをすることを理想としている。しかし、日本人の「完璧に家事をこなそうとする姿勢」や、「手づくりなもの」への礼賛、断捨離やミニマリズムの流行は、世の母親たちへの見えない圧力になっている。

海外は男がもっとやっている

数年前の話になるが、国際社会調査プログラム(ISSP)の2012年の調査に参加した33カ国中、18歳未満の子どもがいる男性の家事・家族ケア分担率の割合で、日本は最下位だった。分担率は18.3%、ブービーメーカーのチリに劣ること6.2%で、断トツのビリだった(出典:OECD Gender data portal〔2016〕”Time use across the world”)。

日本の男性の家事時間は、経済大国5カ国の中では、断トツの最下位。OECD(経済協力開発機構)加盟国平均の半分にも満たない。中国、韓国などの東アジア諸国は、女性の家事負担率が高い傾向はあるが、日本は中国に10ポイント以上の差をつけられている。

日本の男性の家事参加率の低さを考えるうえで見過ごせないのが、女性側の家事に対する意識だ。2013年に三菱総合研究所が実施した「少子高齢社会等調査検討事業(若者の意識調査編)」が、男女の意識の差を明らかにしている。

調査では、男女それぞれに「結婚相手の女性に専業主婦になってほしいか」「結婚後は専業主婦になりたいか」と問いかけている。

これに対して、男性で「そう思う」「どちらかといえばそう思う」人は19.3%と2割を切る。そして半数の50.5%は、「どちらともいえない」と答えている。「まぁ、どちらでもいい」「結婚相手の意思に任せる」……ということだろう。