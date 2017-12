｢ペッパー｣開発者が古巣に突きつけた挑戦状

ソフトバンクグループのヒト型ロボット「ペッパー」の生みの親が、古巣に"挑戦状"を出した。ロボットベンチャーのグルーブXは12月4日、東京・汐留に大きな広告を掲出した(同日から1カ月間の期間限定)。JRや東京メトロの新橋駅からソフトバンクグループ本社に向かうためには必ず通る地下道の中。嫌でも目に入る位置である。

イーロン・マスク氏にも猛烈アピール

「2018秋 COMING!」「LOVE X ROBOT=LOVOT」「いま世界に必要なのは、ロボットじゃないのかもしれない。けれど、、、」――。書いてあるのはこの3つだけだが、小さく書かれた社名を見て、ソフトバンク関係者でピンとこない人はいないだろう。グルーブXはペッパーの生みの親、林要氏が立ち上げたベンチャー企業だからだ。

林氏の猛烈なアピールの矛先は古巣にとどまらない。同じ4日には米国のロサンゼルスで、イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発ベンチャー、スペースXの本社前に4週間限定で看板を立てた。

“Dear Elon, Our ambition is mashi-mashi as yours.”

ややワイルドに訳せば、「大好きなイーロン様。僕らの野望はあなたと同じで『増し増し』だぜぃ」といったところか。

「増し増し」とは、ラーメンチェーン「ラーメン二郎」の注文の仕方の一つで、主にトッピングに使う。例えば「大ダブル、野菜多め、ニンニク増し増し、脂ギットン」といえば、「大盛りでチャーシュー2倍、野菜大盛り、ニンニクは2倍、スープの背脂多め」という意味だ。