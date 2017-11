ネコ派必見！ネコにまつわる英語あれこれ

2010年あたりからジワリジワリと人気を集め出したネコ。2015年にはネコグッズの売り上げだけで2兆円を超え、「ネコノミクス」という言葉まで誕生したのだとか。確かに、筆者が教える英語研修のトピックで Are you a dog person or a cat person? (あなたはイヌ派、ネコ派?)と聞いてみるとネコ派が多くなってきた気がします。

今回はネコにまつわるさまざまな英語表現を取り上げてみます。英語にはネコを使った表現がたくさんありますが、意外な意味のものもあってビックリするかもしれません。

甘えないネコと甘えるイヌ

先ほどのトピックを聞いて「イヌ人間? ネコ人間?」とつぶやくタロウさんに、No, it means “a dog lover” or “a cat lover”! (じゃなくて、「イヌ好き」か「ネコ好き」かってことよ!)と解説してくれたハナコさん。あるIT企業での研修の出来事です。

話を聞いていると、タロウさんはネコ派、ハナコさんはイヌ派のよう。筆者も話に割り込んでWhy do you like cats?(ネコが好きな理由は?)とタロウさんに尋ねると、しばらく考え込んだのち、They don’t care about people and do whatever they want to do.(ネコは人間のことはどうでもいいと思っていて、自分の好きなことをする)と説明してくれました。

なるほど、ネコの甘えない姿勢や気ままな様子が好きということですよね。筆者なりに、こんなふうに言い換えてみました。

They are independent and live life on their own terms.

(ネコは依存しないし、自分の思うがままに過ごしている)

甘えない様子はindependentという単語がいちばん近い気がします。on one’s own termsは「自分の好きなように」という表現なので、覚えておくと便利ですね。「おお、okay, okay!」とメモを取るタロウさん。