トランプ－安倍会談に見た蜜月の微妙なズレ

ドナルド・トランプ米大統領と、安倍晋三首相の11月6日の日米首脳会談やその後の共同記者会見は、両首脳の「蜜月ぶり」の一方で、微妙なずれが見え隠れする、興味深いものだった。

トランプ氏が、北朝鮮に対して融和的な言葉も口にするなかで、安倍首相は圧力をかけ続ける必要性を強調。トランプ氏は、対日貿易赤字など通商問題の協議をむしろ優先させるような姿勢もちらつかせ、袖の下から鎧がちらりと見えた。「対等なパートナー」というよりも、「兄貴分」のようにふるまうトランプ氏の姿勢も目立った。同時通訳を通してではわからない、日米関係の別の側面をリポートしたい。

安倍首相に対して失礼なジョーク

象徴的だったのは、11月6日の東京・迎賓館で開かれた会見での一場面だった。

「日本は大変特別な場所だ。日本の人々は繁栄していて、日本の都市は活気に満ちている。そして、あなたがたは、世界で最も強力な経済の1つをつくりあげた」

トランプ氏は、事前に用意された原稿を読みながら、ここまでは日本を褒めちぎっていたが、ふと顔を上げ、安倍首相のほうを向いて語り始めた。

「私には、それ(日本経済)が、我々の(米国経済)と同じぐらい良いものなのかどうかはわからないけど。私はそうは思わないし。いいかい? (I don't know if it's as good as ours. I think not. OK?)」

トランプ氏が、安倍首相に、「日本経済よりも米国経済のほうが上だ」と言い聞かせるような微妙な場面になった。「いいかい?(OK?)」とトランプ氏から賛意を促された安倍首相は、トランプ氏のほうを向いて、肯いた。

すると、トランプ氏はさらに、「私たちは、その形を維持していくようにしよう。でも、あなたは2番目だよ(And we're going to try and keep it that way, but you'll be second)」と続けた。

ほんの少しの間だけ、用意された原稿から目を離したトランプ氏が安倍首相に語ったのは、<日本経済は米国経済にはかなわない、日本は2番だ>という、あけすけなメッセージだった。

冗談めかしているとはいえ、一国の首相に対して失礼なジョークのように私には思えた。会場では少し笑いも漏れていたが、なんともいえない微妙な空気のように見えた。