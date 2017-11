言い方ひとつで大違い！フルーツと英語の話

近年、四季があいまいになってきた気がするのは筆者だけでしょうか。特に春や秋のほどよい気温の季節がやけに短くないですか?

今年も「つかの間の秋」になるのかどうかはわかりませんが、先週、ある企業で研修生のハナコさんが秋の味覚、ナシとザクロを筆者に持ってきてくれました。These are for your wife. (奥様にあげてください)と言われたので、Why are they not for me? (なんで私にではないの?)と聞くと、そこには答えず、「えーと」と悩んでから日本語で「ザクロって英語でなんて言うんですか?」とハナコさん。

このやりとりから、この日はフルーツの話のまま研修に突入することになりました。

秋のフルーツは難題!ザクロ、カキ、イチジク、アケビ

英語でザクロはpomegranate/ˈpɑməˌgrænɪt/と言うのですが、長くて発音が難しいかもしれませんね。「パムグレネットゥ」のような感じで言ってください。昔のフランス語のpomme(リンゴ)+grenate(種の多い)が語源のようです。「種の多いリンゴ」なんて面白いですよね。実際に種がたくさん入ってますもんね。

ハナコさんに教えると、何度かpomegranate、pomegranateと発音練習してからPomegranates are good for women.(ザクロは女性によい)と説明してくれました。ああ、だから「奥様に」だったのですね。「特に種がよい」と言うのですが、ザクロの種って食べますか? 筆者はスイカの種のようにプップッと吐き出しますが……。

すると、それを聞いていたカナコさんが、The other day, I saw…(そういえば、この前見かけたんですが……)と言葉を詰まらせてから、「イチジクはなんて言うんですか?」と聞いてきました。イチジクも秋のフルーツですよね。英語でイチジクはfig/fɪg/ 「フィグ」と言います。よく聞き取れなかったのか、タロウさんがwig?(かつら?)と驚いた顔をすると、クラスメートたちが口をそろえてfig!と叫んでいました。